Hannover

Der eine und andere Bürger hatte am Mittwoch und Donnerstag ein Dé-jà-vu, die eine und andere Apothekerin auch. Wie im Frühjahr des vergangenen Jahres herrscht Pandemie, wie seit eineinhalb Jahren gibt es immer wieder neue Regelungen – und wie so oft es fehlt am Wichtigsten. Die Regale, in denen in den Apotheken die Schnelltests liegen: leer! Nicht nur dort, auch in kleinen und großen Drogerien herrschte zeitweise gähnende Leere.

„Am Mittwoch war es, als hätte eine Bombe eingeschlagen“, berichtet Philip Schriever, Geschäftsführer von „Das Testzentrum“ in der Südstadt. „Es kamen Menschen, die sich eigentlich selbst testen wollten und uns erzählten, dass es keine Schnelltests mehr in den umliegenden Apotheken und Drogeriemärkten geben würde. Sie sagten, dass die Regale dort leer wären und sie deswegen zu uns kommen würden.“ Nicht nur das. „Auch in anderen Schnelltestzentren wären entweder die Schnelltest-Lager leer oder die Technik hätte versagt.“ Schriever ist auf jeden Fall froh, mächtig vorgesorgt zu haben mit Schnelltests, „nur Personal bräuchte ich noch, um weitere Teststraßen aufzumachen“.

„Die Nachfrage ist extrem hoch“

Für den einen normale Marktwirtschaft mit Angebot und Nachfrage, für die anderen eine Katastrophe. Apotheker Wanja Peer Grohe, Chef der Europa-Apotheke in der City, schaut ungläubig in die sich rasant leerenden Regale. „Wir haben vor Wochen tausende Schnelltests bestellt, heute sind 400 gekommen und die sind schon fast schon vergriffen“, sagte er am frühen Donnerstagsnachmittag. „Die Nachfrage ist extrem hoch.“

In Niedersachsen herrsche fast flächendeckend die 2G-plus-Regel, in der Bahn 3G – wer nicht geimpft ist, müsse sich täglich testen. Arbeitgeber müssten dafür sorgen, dass es Testmöglichkeiten für 3G gebe. „Die Preise haben sich verfünffacht im Vergleich zu einem Monat vorher, für fünf Euro im Einkaufspreis kann ich nun Tests kaufen“, stöhnt Grohe. Bei FFP2-Masken sei „die Not noch nicht ganz so groß, weil wir gute Lagerbestände hatten“. Aber auch hier werde man die Nachfrage zu spüren bekommt, weil die Landesregierung FFP2-Masken verordnet habe, so Grohe.

Das trifft auch Apotheken, die mit Blick auf die pandemische und politische Lage zwar rechtzeitig bestellt hätten, aber eben keine Massen aufgrund der fehlenden Größe und damit fehlender Lagemöglichkeiten. „Wir haben immerhin 1200 Schnelltests vor 14 Tagen bestellt, als absehbar war, dass viele Tests benötig werden“, sagt Cornelia Wick, die in der Hindenburg Apotheke (Zoo) arbeitet. „Zugesagt war die Lieferung Ende letzter Woche und nun kommt einfach nichts.“ Konzerne wie Aldi oder DM hätten gigantische Mengen bestellt, „wir kleinen Apotheken sitzen auf dem Trockenen“.

Rossmann: „Punktuell kurzfristige Engpässe“

Doch selbst die großen Player rechnen mit gewissen Engpässen. Rossmann-Sprecher Josef Lange bestätigt, dass die Nachfrage nach Corona-Selbsttests seit September kontinuierlich gestiegen sei. „Ebenfalls verzeichnen wir seit einigen Wochen eine steigende Nachfrage nach FFP2-Masken. Für beides gilt: Die Verfügbarkeit ist grundsätzlich gesichert, es kann jedoch aufgrund der derzeit hohen Nachfrage punktuell zu kurzfristigen Engpässen kommen.“

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Magdalene Linz, Chefin der Delfin- und der Leibniz-Apotheke in der List, sagt, dass man dank verschiedener Bezugsquellen noch Schnelltests auf Lager habe. „Ich habe eine kaufmännische Mitarbeiterin, die sich den ganzen Tag nur mit dieser Thematik beschäftigt.“ Zwischendurch habe es schon keine Einzeltests, sondern nur Fünferpackungen gegeben. Man beliefere außerdem Arbeitgeber und Testzentren, nun gingen durch die Knappheit die Preise deutlich nach oben.

„Die 3,50 Euro, die die Testzentren vom Bund erstattet bekommen, reichen nicht mehr aus. Die müsste man vorübergehend auf fünf Euro erhöhen“. Innerhalb von einer Woche hätten sich die Tests von 2,15 Euro im Einkauf für Apotheken erheblich erhöht, teils auf mehr als vier Euro. Auch die Preise für FFP2-Masken würden anziehen. Die Verlässlichkeit sei ebenfalls nicht mehr gegeben. „Wenn man abends bestellt, kann es sein, dass die Tests morgens schon wieder weg sind.“

„Aus dem Nichts“ sollen Tests beschafft werden

„Was ist das für ein Wahnsinn!“, ruft Apothekerin Linz aus und schaut vor allem nach Berlin auf das Bundesgesundheitsministerium. Da habe man vor kurzem noch trotz steigender Zahlen gesagt, die pandemische Lage würde aufgehoben, die Tests seien nicht mehr bezahlt worden und plötzlich, „aus dem Nichts“, müssten wieder massenweise Tests – für die Testzentren und private Selbsttests – zur Verfügung stehen. „Das funktioniert nicht.“ In Asien würden die Produkte erzeugt, die Lieferungen bräuchten Zeit, auch Einmalkittel und Handschuhe für die Testzentren würden nun knapp.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Testbetreiber und Bund für Beschaffung von Schnelltests zuständig

Die Region zeigt sich machtlos: „Das Gesundheitsamt der Region Hannover ist zuständig für die Zulassung und Beauftragung der Schnelltestzentren. Wir haben in diesem Bereich personell zuletzt noch einmal aufgestockt, um die Abwicklung schnell voranzutreiben“, so Sprecher Christoph Borschel. Aber: „Bei Beschaffung von Schnelltests und anderen Ausstattungsmaterialien sind uns als Region Hannover die Hände gebunden. Hierfür sind der Bund beziehungsweise die Testbetreiber selbst zuständig.“

Drogeriemarkt dm ist zumindest bei den FFP2-Masken guter Dinge, weil die FFP2-Masken „unserer dm-Marke Mivolis in Deutschland produziert werden“. Deswegen sei man unabhängig von möglichen Lieferverzögerungen aus anderen Ländern.

Von Petra Rückerl