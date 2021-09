Hannover

Das Schmuckgeschäft Niessing kommt zurück nach Hannover. Nachdem das Unternehmen bereits von 2008 bis 2009 einen Store in der Rathenaustraße hatte, kommt nun ein neues Geschäft in die Landeshauptstadt. Den ersten Shop in Hannover musste das Unternehmen nach eigenen Angaben aufgrund von „Schwierigkeiten in der Firma“ damals wieder aufgeben.

Eröffnung des neuen rund 270 Quadratmeter großen neuen Shops in der Luisenstraße 7 soll Ende November sein. „Der neue Store wird warm und einladend gehalten und eine hohe Aufenthaltsqualität bieten – sowohl für unsere Kunden aus auch für unsere zukünftigen Mitarbeiter“, sagt Rudolf Peter Scheben, Geschäftsführer der Niessing Schmuck-Kooperation. Highlight soll eine voll ausgestattete Bar sein.

Bekannt für den Abakus-Ring

Der Shop wird sich damit im Gebäude des Hotels Grand Hotel Mussmann ansiedeln. „Die Lage ist gut und Hannover eine sehr interessant Stadt“, so Scheben. Das Unternehmen habe einen besonderen Bezug zu der Stadt. „Wir haben damals im Rahmen der Expo den Abakus Ring als offiziellen Expo-Ring entwickelt“, erklärt Scheben. Nun geht es also zurück. Veit Pagel, Geschäftsführer des Hotels und somit auch Vermieter des Geschäfts „freut sich außerordentlich“ über den neuen Mieter. „Niessing ist deutschlandweit bekannt für Schmuck und insbesondere für den Spannring zur Expo“, so Pagel.

Niessing wurde 1873 gegründet und ist eine Schmuckmanufaktur mit Sitz in Vreden (Nordrhein-Westfalen). Das Unternehmen hat bereits neun Filialen in Deutschland sowie eine in der Schweiz. Seit ein paar Monaten und noch bis Ende September befindet sich in der Luisenstraße das Unternehmen Siemens Juwelen mit einer Art Pop-up Store. Zuvor hatte das Luxus-Schmuckgeschäft Chopard dort einen Shop.

Von Cecelia Spohn