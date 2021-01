Hannover

Eineinhalb Minuten starrt Helene Grenzebach (36) gemeinsam mit ihrer Tochter Pia (5) nun schon auf die Ampel an der Kreuzung am Küchengarten in Hannovers Stadtteil Linden. Grün ist sie für Radfahrer noch immer nicht. Dagegen fahren Autos und Lkw über die Kreuzung. Dann endlich springt die Ampel um. Mutter und Tochter können die Straße überqueren, aber sie schaffen es nur bis zur Insel in der Mitte der zweispurigen Fahrbahn. Denn Grün zeigt die Ampel für Radfahrer und Fußgänger bloß 30 Sekunden.

Helene Grenzebach ärgert das: „Die Stadt ist einfach nicht fürs Fahrrad gemacht.“ Besonders fällt ihr das auf, seitdem sie Mutter ist. Denn mit einem kleinen Kind neben sich, erkenne man plötzlich erst die tatsächlichen Gefahren einer Stadt, die für Autos geplant worden sei. Sie überquert die Kreuzung, fährt über die Brücke über die Ihme und kann verschnaufen. Hier sind die Radwege breit; sie und Pia können nebeneinander fahren, ohne dass die Fünfjährige hinter Autos verschwindet. Doch das Vergnügen ist nur von kurzer Dauer.

In ihrem Stadtteil Calenberger Neustadt muss Pia auf dem Fußweg fahren und Helene Grenzebach auf der Straße. Jedes parkende Auto bedeutet für Mutter und Tochter, dass sie einander nicht mehr sehen können. „An jeder Kreuzung atme ich auf“, beschreibt Helene Grenzebach den Rückweg vom Kindergarten der Tochter. Immer mit dabei die Angst, dass ein Autofahrer doch unachtsam ist und es zu einem dramatischen Unfall kommt. Auch Pia hat Respekt vor dem Straßenverkehr: „Ich fahre schon gerne Fahrrad, aber oft fahren die Autos zu sportlich um die Ecke. Ich kann darauf nicht so geschwind reagieren.“

Zu viele Autos , zu schmale Radwege

Was die beiden beschreiben, lässt sich so in vielen Städten Deutschlands erleben. Die Klagen sind groß: Radwege seien zu schmal, zu schlecht ausgebaut, die Parkmöglichkeiten für Autos zu groß. Und die geringe Beleuchtung einzelner Strecken sorge dafür, dass nicht selten Umwege genommen werden, um sicher ans Ziel zu kommen. Helene Grenzebach ist überzeugt: „Die Städteplanung hat sich nicht auf die aktuellen Bedürfnisse eingestellt. Seit 50 Jahren steht das Auto im Fokus des Bauens. Über viele Jahre haben Männer entschieden und die tatsächlichen Wünsche der Radfahrerinnen und Radfahrer schlicht vergessen.“

Tatsächlich ist es so, dass es auf Bundesebene bisher keine Verkehrsministerin gab. Das Amt wurde immer von Männern bekleidet. Derzeitiger Bundesverkehrsminister ist Andreas Scheuer ( CSU). Er hat sich selbst zum Fahrradminister ernannt, steckt aber zwölf Millionen Euro in den Ausbau von Bundesstraßen.

30 Prozent müssten aufs Rad umsteigen

Schätzungen von Experten zufolge, muss sich der Autoverkehr in Ballungsräumen aber deutlich reduzieren, damit die Klimaziele erreicht werden können. Konkret müssen 30 Prozent der Autofahrer auf das Fahrrad umsteigen. Um dem Ziel zumindest etwas näher zu kommen, hat sich das Bundesumweltministerium mit Svenja Schulze ( SPD) an der Spitze dem Thema angenommen.

Svenja Appuhn, Sprecherin der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität, ist überzeugt: „Das Verkehrsrecht ist zu autofokussiert und darüber hinaus lässt sich vielerorts schlicht ein Mangel an politischem Willen für eine echte Verkehrswende beobachten.“ Es fehle an grundlegenden Veränderungen. Daneben sei der Druck der Autolobby zu groß. Andere Städten machen vor, wie es besser gehe.

Onay will autofreie Stadt

In Kopenhagen, Amsterdam und Groningen liegt der Anteil an Fahrrädern bei 39 Prozent und damit deutlich über dem Mittelwert von 29 Prozent. Utrecht gibt fast 30-mal mehr Geld pro Kopf für Radwege aus als Berlin – die Bundeshauptstadt zahlt jährlich nur fünf Euro. Aber auch Städte, die lange Zeit als fahrradunfreundlich galten, sind dabei, sich auf die Mobilitätswende einzustellen. Anne Hidalgo ist mit ihrem Ziel, die Stadt der Viertelstunde zu erschaffen, erneut zur Bürgermeisterin von Paris gewählt worden. Das Radwegenetz wurde bereits auf 1000 Kilometer vergrößert. Und auch Hannover Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will die autofreie Stadt umsetzen.

Dennoch fehle es in Deutschland an der Geschwindigkeit, sagt Svenja Appuhn. Das liege auch an der Gesetzeslage. Um eine Fahrradstraße einzurichten, muss vorher nachgewiesen werden, dass sie weniger von Autos genutzt wird als von Radfahrern. Das Ziel die Straße zu beruhigen, gilt also nicht. Daneben haben Kommunen nur in präzise festgelegten Gebieten die Möglichkeit, Straßen zu Tempo-30-Zonen zu erklären. Nämlich nur dann, wenn sie in der Nähe von Schulen oder Altenheimen sind. In ganzen Innenstädten lässt sich die Geschwindigkeit nicht reduzieren.

Nicht für junge oder alte Menschen

Dabei gibt es schon jetzt Zahlen die zeigen, dass nur noch vier von zehn Haushalten in der Stadt überhaupt ein Auto nutzen. Zahlen des Bundesumweltministeriums zeigen, dass 50 bis 70 Prozent der Wege mit dem Auto nicht länger als fünf Kilometer sind. Strecken, die mit dem Fahrrad eigentlich sogar schneller zu erreichen sind.

„Es geht gar nicht darum, dass Auto aus der Stadt zu verdrängen“, sagt Helene Grenzebach. „Aber es kann nicht erwartet werden, dass die Menschen auf das Auto verzichten, wenn der Radverkehr so wenig an die Bedürfnisse der Menschen angepasst ist.“ Die Straße sei weder für junge noch sehr alte Menschen gut geeignet, um auf das Fahrrad umzusteigen oder zu Fuß zu gehen. Sie könne verstehen, dass Eltern von jungen Kindern derzeit lieber auf das Auto zurückgreifen, als sich dem Stress im Straßenverkehr auszusetzen. „Mir rutscht das Herz regelmäßig in die Hose, wenn ich mit Pia unterwegs bin. Das führt auch dazu, dass der Ton auf der Straße schon mal schroffer wird, immerhin geht es darum, dass sie die Radfahrt überlebt.“ Die Mutter möchte den Ton gerne vermeiden, auch Pia würde sich freuen, wenn Helene Grenzebach seltener meckern würde.

Doch bis die Situation in Großstädten für Radfahrer anders ist, wird wohl noch eine Weile vergehen.

Von Mandy Sarti