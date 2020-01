Alkoholisiert: 21-Jähriger schlägt übel auf Polen ein

Hannover

Üble Schlägerei in der City: Direkt gegenüber der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof hat ein 21-jähriger aus Pattensen in der Nacht zu Dienstag zwei Polen (27, 28) angegriffen. Die Bundespolizei griff ein und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.

Mit Anlauf in den Bauch getreten

Kurz vor Mitternacht beobachteten die Beamten aus dem Fenster vor dem Fußweg auf Höhe der Ernst-August-Galerie, wie sich der 21-jährige Deutsche in die „körperliche Auseinandersetzung mit zwei polnischen Staatsbürgern begeben hat“, so Sprecher Martin Ackert. „Dabei trat er dem 27-jährigen Polen richtig heftig mit Anlauf zweimal in den Bauch.“ Der 27-Jährige wurde schwer verletzt, unter anderem brach er sich eine Rippe. Eine alarmierte Notärztin wies den Verletzten in ein Krankenhaus ein. Ein 28-Jähriger wurde ebenfalls von dem 21-Jährigen angegriffen, „aber nur leicht verletzt“. Die Vorgeschichte der Gewalttat ist bisher unbekannt, keiner der drei Männer wollte sich der Polizei gegenüber äußern.

Alle hatten Alkohol getrunken

Alle Beteiligten waren laut Ackert stark alkoholisiert, der 21-Jährige hatte 1,74 Promille, sein 27-jähriges Opfer 2,63 Promille, der 28-Jährige wollte sich keinem Alkoholtest unterziehen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe gegen den 21-jährigen mutmaßlichen Täter an. Der Schläger kam später wieder auf freien Fuß, da er als einziger der drei über einen festen Wohnsitz verfügt.

Von Petra Rückerl