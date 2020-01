Hannover: Hauptbahnhof-Vorplatz endlich ohne Schienen

Rund eine Million Euro soll der Rückbau der Gleise des nicht mehr benötigten früheren Streckenabschnitts der D-Linie kosten, der zum Aegidientorplatz führte. Seit Herbst 2017 rollen auf diesem Ast keine Bahnen mehr. Während die Gleise am Ernst-August-Platz und der Hochbahnsteig am Aegi samt Schienen im Grünstreifen in diesem Jahr verschwinden, zieht sich die Demontage der Gleise in der Joachimstraße, am Thielenplatz sowie in der Prinzenstraße noch hin. Grund ist die Bahn-Baustelle an der Königstraße.