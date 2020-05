Schauspieler Tom Barcal macht letzte Wünsche wahr

Hannover

Die alte Dame ist eigentlich schwerst pflegebedürftig, doch das vergisst sie in diesem Moment. Ihre Hände kreisen im Rhythmus der Musik, das Lied kommt wie selbst über ihre Lippen, ein Strahlen geht danach über das runzlige Gesicht. „Marmor, Stein und Eisen bricht“, das Lied von Drafi Deutscher ist noch im Gedächtnis. Und da ist es völlig egal, dass es von Sänger und Schauspieler Tom Barcal ( Lindenstraße, Tatort, Cobra 11) und dem Musiker Kenneth King gesungen wird. Das „Platzkonzert“ vor sechs sehr stark auf Pflege angewiesenen Senioren in den Pflegestufen 4 und 5 hat diese für 45 Minuten weniger Einsamkeit spüren lassen.

Letzte Fahrt zu Sehnsuchtsort geht nicht mehr

Vor Corona war das Sterben natürlich auch schon ein Thema, eines, dem sich das Team des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) auf besondere Weise angenommen hat: Welchen großen Wunsch hat ein Mensch, dessen Zeit abgelaufen ist, noch? Wen möchte er noch einmal treffen, was möchte sie noch einmal sehen? Fahrten im speziell ausgestatteten Wünschewagen zu Sehnsuchtsorten an die See, zur Hochzeit einer Verwandten, nach Hamburg gehörten zu den letzten Wünschen.

Wunscherfüllung aus der Ferne

Nun steht der Wagen seit Mitte März in der Garage, aber Wünsche soll es weiter geben, erst einmal ohne die „letzten Fahrten“. Dafür gibt es ab jetzt die „Corona-Krisen-Wünsche-Wahrmachung“ – also quasi „Wunscherfüllung aus der Ferne“. Am Donnerstag war der Auftakt mit dem „Platzkonzert“ vor den Senioren einer Tagespflegen-Notgruppe in Hannover-Sahlkamp. Nach den „Sehnsuchtsliedern“ kann es auch um „Sehnsuchtsorte“ gehen, aber nun werden sie nicht angefahren, sondern kommen quasi zu den Todkranken. Da kann jeder mithelfen: Via Facebook stellt das dreiköpfige ASB-Team Herzenswünsche und verhinderte „Reisende“ vor. Follower des sozialen Netzwerkes vor Ort helfen dann bei der „Wunscherfüllung aus der Ferne“ – verschicken beispielsweise Postkarten aus den Bergen, machen Videos am Strand, lassen das Meeresrauschen via Telefon zum Wünschenden kommen, erklärt Julia-Marie Meisenburg vom ASB-Team.

Helfen kann jetzt jeder

Das Platzkonzert des „ Wünschewagen light“ hat nun immerhin schon sechs Menschen zwischen 75 und 90 Jahren ein Lächeln auf die Gesichter gezaubert. ASB-Tagespflegeleiterin Heike Stendel, die den Wunsch der alten Herrschaften vermittelt hatte: „Ich freue mich so sehr für unsere Gäste. Das war für sie endlich wieder ein richtiges Highlight nach Isolation und auch sonst stark eingeschränkter Teilhabe am Leben.“

Wer helfen will, letzte Wünsche zu erfüllen: www.facebook.com/wuenschewagen.nds/

Von Petra Rückerl