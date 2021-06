Hannover

Bisher kennt man Ratsmitglied Klippert (33) vor allem in grauen Anzügen, Männerhemd, roter Krawatte und frechen Slogans, wie man es von der hannoverschen und niedersächsischen Fraktionsspitze der Satirepartei „Die Partei“ erwartet. Doch nun macht Mensch Klippert Schlagzeilen mit einem ernsten Thema, nennt sich Juli statt Julian Klippert und outet sich als nicht-binär.

Nicht-binär heißt, dass sich ein Mensch nicht nur als Mann oder nur als Frau fühlt, in Stellenanzeigen wird unter anderem dieser Begriff als „divers“ aufgeführt. Im Rat und in der Regionsversammlung dürfte Juli Klippert damit einzigartig sein. „Damit bin ich wohl die erste nicht-binäre Person, die im Stadtrat Hannover bzw. der Regionsversammlung vertreten ist.“

Plötzlich hat es Klick gemacht

Seit wann ist Klippert klar, dass da etwas anders ist? „Das ist in den vergangenen Jahren gewachsen, seit wir auch politisch viel damit zu tun haben“, sagt Klippert der NP. Da habe man plötzlich Antworten auf Fragen bekommen, die vorher irgendwie da waren, die man aber weggeschoben habe. „Es hat plötzlich Klick gemacht.“ Ja, es habe seine Zeit gedauert, Juli habe schon mit sich gerungen. Dann gab es Ende Mai eine Fahrraddemo zum Christopher Street Day in Hannover, es gab Reden – Julian outete sich als Juli. „Und das war dann auch sehr erleichternd. Es fühlt sich gut an, ich fühle mich wohler“. Das Feedback sei durchaus positiv gewesen, „vielleicht ist es auch ganz gut, dass jemand von uns in der Politik ist. Homosexuelle Menschen gibt es ja schon“.

Mit Frau und zwei Kindern ein ganz normales Leben

Juli Klippert ist verheiratet seit Ende 2019, die Ehefrau und Juli haben zwei Kinder. Was sagt die Familie? „Den Kindern ist das egal, der Große ist viereinhalb, der darf sich entfalten wie er möchte, wird offen erzogen. Jetzt trägt er gerade gern Röcke“, sagt Klippert lächelnd. Und „die kleine Maus ist ohnehin erst zehn Monate, da ist es eh noch egal“. Julis Mutter habe sehr bestärkend und positiv reagiert, von dem getrennt lebenden Vater „habe ich wenig gehört. Ist ohnehin ein schwieriges Thema“.

Dass Menschen wie Klippert „divers“ genannt werden, daran sieht er die „veraltete Struktur“, dass queere Themen in der Öffentlichkeit noch „in den Kinderschuhen stecken“.Klippert fragt sich: „Wo ist denn das überhaupt notwendig? Ist es wichtig, wenn ich mir in der Burger-Bude etwas als m/w oder d bestelle?“

Spannung vor nächsten Ausschusssitzungen

Wie es im Rat und der Region mit der neuen Bezeichnung klappt, darauf ist Klippert gespannt. Am heutigen Dienstag tagt der Gleichstellungsausschuss, „ich bin gespannt, wie das ablaufen wird“.

Die grauen Anzüge werden übrigens erhalten bleiben - auch im Wahlkampf. „Aber vielleicht kommt ja jetzt noch mal ein Rock oder etwas Nagellack ins Spiel“.

Von Petra Rückerl