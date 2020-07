HANNOVER

Regentropfen oder Schneeflocken rieselten zwar noch nicht auf die Spielfläche. Doch wer Stammgast ist am Pferdeturm in Kleefeld bei den Eishockey-Oberligaspielen der Hannover Indians, konnte sie nicht übersehen: Pfützen, die sich am überdachten Stadionumlauf bei Regen gebildet hatten. Die Überdachung war undicht an einigen Stellen, aber das ist demnächst Geschichte. Eine Fachfirma bessert aktuell den Rundbogen über der Spielfläche aus – der Abschluss eines Sanierungsmarathons über Jahre an und in Hannovers Eishockeytempel.

Seit 2014 leitet die KMG Network GmbH als Betreibergesellschaft der Eheleute Gerhard und Kristina Mittrop-Griebler die Geschicke des Eishockeystadions. LED-Licht- und Soundanlage für die Eisfläche, Duschen, Toiletten, leistungsstarkes Trafohäuschen, Stadion-Gastronomie modernisiert, die Zufahrtsstraße zu den Parkplätzen zwischen Eisstadion und Bahndamm neu gepflastert – jetzt das Dach des Stadions. Seit Anfang Juni wird an ihm gearbeitet, es hitze- und kältebeständig gemacht, dazu moosabweisend durch einen Spezial-Lasurauftrag. Und die kleinen Löcher und Risse werden auch noch geflickt – alles für knapp 100.000 Euro.

Eine Stadionsanierung für knapp eine Million Euro – bis jetzt

Wieder so eine hohe Summe. Dabei gab es schon reichlich zu tun in den vergangenen Jahren. Und das hat bis heute zu Ausgaben von knapp einer Millionen Euro geführt, die in die Sportimmobilie am Pferdeturm seit 2014 geflossen sind, bilanziert Kristina Mittrop-Griebler. Dass ihr Engagement am Pferdeturm kostspielig wird, hatten die Grieblers von Anfang an gewusst. Denn das Geschehen im Eisstadion hatte in der Vergangenheit zu einer deutlichen Schieflage geführt. Weil die Gastronomie nicht mehr richtig funktionierte, fehlte das Geld für Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten – Hannovers Eishockeytempel setzte über Jahre sichtbar Patina an. Der ist jetzt weg. Auch, weil Kristina Mittrop-Griebler die Gastronomie und das öffentliche Eislaufen wieder flott machte.

CHEFIN DES PFERDETURMS: Kristina Mittrop-Griebler leitet mit ihrem Mann die KMG Network GmbH, die das Eisstadion betreibt. Seit 2014 hat die Firma knapp eine Million Euro in die Immobilie gesteckt. Zuletzt gab’s auch eine neue Eismaschine. Quelle: Petrow

„Beides, das öffentliche Eislaufen und die Gastronomie, finanziert mir die Ausgaben. Was ich einnehme, fließt zurück ins Stadion. Das geht jetzt auf. In den ersten Jahren noch nicht.“ Da habe die KMG Network GmbH aushelfen müssen. Jede Schraube und jede Glühbirne hat Mittrop-Griebler seit 2014 als Ausgabe für den Pferdeturm notiert und gegenüber der Stadt Hannover dokumentiert. Denn der gehört Grund und Boden, außerdem überweist die Stadt der KMG Network jedes Jahr einen Betriebskostenzuschuss von 120.000 Euro brutto. Das verpflichtet, und die Grieblers nehmen ihre Aufgabe am Pferdetum ernst. „Sonst hätten wir es nicht machen müssen“, sagt die Chefin der KMG Network GmbH.

Getränke und Snacks gibt es ab jetzt aus Holzhütten

Mit der Dachsanierung sind nach ihren Angaben die grundlegenden Arbeiten abgeschlossen, erledigt ist die Sanierung des Pferdeturms damit aber noch nicht: 2021 planen die Grieblers eine neue Kälteanlage und eine neue Bande. Grund: Die Instandhaltung der Eislanlage verschlingt jeden Monat zwischen 6500 und 7000 Euro brutto – zu viel, findet Kristina Mittrop-Griebler. „Das ist auch noch zu kostspielig.“ Moderne Verfahren würden weitaus günstiger Eis produzieren – aktuell verschlinge die Eisherstellung 25.000 Euro pro Saison.

DA WERDEN DIE FANS AUGEN MACHEN: Die seitliche Öffnung zu Parkplatz und VIP-Containern ist jetzt abgedichtet. Zudem stehen zwei Holzhütten oberhalb der Nordtribüne, aus denen heraus jetzt Getränke und Snacks verkauft werden. Quelle: Petrow

Aktuelle Dachsanierung für knapp 100. 000 Euro – da fallen die inzwischen erledigten „Kleinigkeiten“ seit Saisonende fast gar nicht ins Auge: Auf der Fantribüne unter der Anzeigetafel stehen rechts und links nun Holzhütten, aus denen heraus zu den Spielen Getränke und Snacks verkauft werden; die Seite hin zu Parkplatz und VIP-Zelt wurde mit einer beschichteten Holzwand abgedichtet. Und: es gibt eine neue Eismaschine. Die ist blau statt bisher rot. Wann die allerdings zum Einsatz kommt, ist wegen des ungewissen Saisonstarts durch Corona offen. Stand jetzt hat sich Kristina Mittrop-Griebler darauf eingestellt, das Eis zum 1. Oktober fertig zu haben. In welcher Liga die Indians dann auf Puckjagd gehen, steht jedoch noch nicht fest – bekanntlich gibt es Probleme bei der Lizenz. Aber das ist nicht die Baustelle der Grieblers.

INDIANERLAND: Das Eisstadion am Pferdeturm im hannoverschen Stadtteil Kleefeld ist Spielstätte der Indians. Ob es in der nächsten Saison in der Oberliga weitergeht, steht aktuell noch nicht fest.

Von Andreas Voigt