HANNOVER

Lange hat’s gedauert, jetzt geht sie endlich los: Die Kernsanierung des Gebäudes am Friedrichswall mit dem ehemaligen Maritim Grand-Hotel gegenüber dem Neuen Rathaus. „Die Bauarbeiten der Friedrichwall GmbH haben fristgerecht begonnen. In den kommenden Monaten werden in einem ersten Schritt Rückbauarbeiten vor...