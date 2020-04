Wegen Corona – „Sam Nok“ vor dem Aus

Hannover

„Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht zu Ende.“ Uli Volke guckt nach vorn, auch wenn er jetzt erst einmal ein Ende einläuten muss, das ihm ziemlich schwer fällt. Nach 25 Jahren macht sein Laden „Sam Nok“ – sobald es grünes Licht dafür gibt – wieder auf. Um zuzumachen.

„Wir starten sofort den Abverkauf, wenn wir wieder öffnen dürfen“, sagt der 56-Jährige mit dann doch etwas belegter Stimme. Das könnte noch etwas dauern, die Bundesregierung hat jetzt erst einmal das Okay für das Öffnen von Läden bis 800 Quadratmetern gemacht, „Sam Nok“ ist rund doppelt so groß.

Aus für die „drei Vögel“

Unter dem Begriff „Asiatische Wohnkultur- und Accescoires“ ist „Sam Nok“ (Drei Vögel) im Internet, in den sozialen Medien und in den Gelben Seiten zu finden, aber für viele Bürger aus Hannover ist der Laden an der Vahrenwalder Straße 209 a noch viel mehr. Veranstaltungen wie „Body, Mind & Soul" mit Gesundheits- und Wellnessthemen, indonesische Sommerfeste, auch Konzerte und Lesungen haben Menschen hierher gelockt, die sich möglicherweise für Möbel – egal wie schön – weniger interessierten. Aber für eine Art zweites Zuhause, um dort Freunde – oder die, die es werden könnten – zu treffen.

Viel Geld verloren

Volke und sein Team haben nicht nur viel Zeit und Liebe in den Laden eingebracht, auch Geld aus privaten Darlehen und Bankkrediten stecken in den hochwertigen Waren und Ausbauten auf rund 2000 Quadratmetern. Und eine noch völlig unklare Last aus den Gerichtsstreitigkeiten mit den Eigentümern. „Seit wir hier vor einem Vierteljahrhundert eingezogen sind, gab es keinerlei Probleme, aber mit dem Wechsel der Besitzer begannen ab 2013 zunehmend Differenzen.“ Das sind britische Investoren, „Heuschrecken“, die nachträgliche Mieterhöhungen im fünfstelligen Bereich versuchten durchzusetzen, gleichzeitig dringende Investitionen wie die Reparatur eines kaputten Lastenaufzugs verschleppten und Nebenkostenabrechnungen präsentierten, „die schlichtweg falsch waren“.

Mit britischer Heuschrecke im Clinch

Schließlich mussten der Kleinunternehmer und seine Partner Konsequenzen ziehen. „Nach vielen Jahren zäher Verhandlungen mit der Eigentümerin unserer Mietfläche, ein Immobilienfond auf den englischen Kanalinseln, konnten wir keine zukunftsfähige Einigung für einen weiteren Verbleib hier finden“, schrieb Volke Ende des Jahres in einem Brief an seine Kunden. „Wir haben im November aufgrund von Nachforderungen vorbeugend einen Insolvenzantrag für die GmbH gestellt und werden das Gebäude im Laufe des kommenden Jahres verlassen.“

Ohne Corona hätte es weitergehen können

Da hatten Uli Volke und die Miteigentümer Lena Rodriguez (49) und Holger Scheffler (47) aber noch die Hoffnung, andere Flächen und Vermieter zu finden. „Wir haben einige Optionen gehabt, zum Beispiel ein Shop-in-Shop-Projekt. Aber dann kam Corona“, so Volke. „Wer investiert da in ein Projekt, von dem man nicht weiß, wann man es realisieren kann?“

Vom Abverkauf haben die Chefs nichts

Nun heißt es abwarten, dann möglichst bald den Abverkauf für die indischen Kommoden und balinesischen Figuren, die Stoffwaren aus Indien, Couchtische aus Thailand oder Lampenschirme aus Vietnam starten. „Das Geld aus dem Abverkauf geht in die Insolvenzmasse, wir Gesellschafter werden nachrangig behandelt.“

Und doch: Mit Zuversicht in die Zukunft

Am wichtigsten neben einem erfolgreichen Abverkauf ist Volke für das ganze Team: „Den Mut nicht verlieren, mit Zuversicht in die Zukunft schauen und neue Wege finden. Wir hatten intensive und tolle 25 Jahre mit Sam Nok. Viele wertvolle Freundschaften und ein tolles Netzwerk ist daraus gewachsen. Wir dürfen in der heutigen Zeit auch ein bisschen stolz sein, es so lange geschafft zu haben.“ Rücklagen oder Vorsorge für das Alter konnten mit dem Fairhandel nach dem harschen Ende zwar nicht gebildet werden – „und das ist bitter“, aber irgendetwas würde die Zukunft schon bringen, meint er. „Unserem Optimismus, dem Vertrauen ins Schicksal, unserer Kreativität und auch der Liebe zu Menschen und schönen Dingen bleiben wir treu“, sagt Uli Volke. „Es ist überall die große Zeit der Veränderungen. Wir haben nun die Chance, uns neu zu (er)finden."

Von Petra Rückerl