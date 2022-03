Hannover

Dieser Mitarbeiter lässt sich nicht so einfach abschrecken. Bereits am Freitagabend haben zwei unbekannte Täter versucht, einen Kiosk im Sahlkamp auszurauben. Dabei verletzten sie einen Verkäufer leicht. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubs und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Nach Polizeiangaben war der 21-jährige Mitarbeiter des Kiosks am Sahlkampmarkt gegen 19.20 Uhr dabei, Getränke in Kühlschränke einzuräumen. „Urplötzlich wurde er von einem Unbekannten gewaltsam von hinten gegen den Kühlschrank gedrückt“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Der Angreifer soll den Angestellten mehrmals gegen den Oberkörper geschlagen haben. „Der 21-Jährige setzte sich zur Wehr und schubste den unbekannten Mann weg“, so Shapovalova.

Täter flüchten nach gescheitertem Überfall

Anschließend nahm der Kioskmitarbeiter eine zweite männliche Person wahr, die in der Kiosktür stand. Die Angreifer rannten dann in Richtung Spessartweg weg. Der Angestellte verständigte die Polizei.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben. Der erste Angreifer ist ungefähr 17 bis 21 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte schwarze kurze Locken, gerötete braune Augen und einen Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit trug er ein dunkles Oberteil, ein schwarzes Cap, dunkle Atemschutzmaske, eine blaue Jeans und schwarze Nike-Turnschuhe. Sein Komplize ist ebenfalls im Alter zwischen 17 und 21 Jahren, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte blonde Haare. Zur Tatzeit war er komplett schwarz gekleidet.

Hinweise zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Manuel Behrens