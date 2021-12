Hannover

Ein 47-Jähriger hat in der Nacht zu Montag einen Mann im Sahlkamp aufgelauert, attackiert und mit einem Messer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizeidirektion Hannover handelt es sich bei dem 40-jährigen Opfer um den aktuellen Lebensgefährten der Ex-Frau des Angreifers. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.10 Uhr an einem Wohnungskomplex am Hagebuttenweg, wo das Opfer nach Polizeiangaben wohnt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeistation Sahlkamp/Vahrenheide hielt sich der 47-Jährige aus Hannover im Bereich eines Wohnblockdurchgangs auf. „Als sein 40-jähriger mutmaßlicher Rivale an diesem Stichweg entlangging, sprühte er ihm mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht und attackierte ihn dann mit einem Messer“, sagt Jessika Niemetz von der Polizeidirektion Hannover. Der 40-Jährige wehrte sich und rief laut um Hilfe. Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und benachrichtigten die Polizei.

Beide Männer müssen ins Krankenhaus

„Beide Männer waren beim Eintreffen der Polizei noch im Gerangel auf dem Boden“, so Niemetz. Schließlich nahmen die Einsatzkräfte den mutmaßlichen Täter fest. Rettungssanitäter transportierten die beiden Männer nach der Erstversorgung am Tatort in Krankenhäuser. Beide erlitten schwere Verletzungen.

Die Polizei ermittelt gegen den 47-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Die genauen Hintergründe der Tat sind ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

Von Manuel Behrens