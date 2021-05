Hannover

Offenbar versucht ein Einzeltäter, die Produktion eines hannoverschen Lebensmittelherstellers zu sabotieren. Seit mehreren Monaten wurden immer wieder Fremdkörper – Metallteile, Holzsplitter, Kleberreste – in Backwaren des Unternehmens gefunden. Das teilte ein Werksmitarbeiter am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr der Polizei mit. Die Kripo nahm umgehend Ermittlungen auf.

Verletzt worden sei nach bisherigem Ermittlungsstand bislang niemand, so Polizeisprecher Marcus Schmieder. Ob der Mitarbeiter die Meldung aus eigener Initiative oder in Abstimmung mit der Firmenleitung machte, sei nicht erfasst worden. Immerhin stehe die Kripo mit dem Unternehmen in Kontakt. Eine Rückrufaktion von Produkten erschien bislang nicht erforderlich.

Kein Erpressungsversuch

Die Beamten ließen sich über die Vorfälle unterrichten und sicherten Spuren, die derzeit ausgewertet werden. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt jetzt wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung gegen einen derzeit unbekannten Täter.

Die platzierten Fremdkörper wären im ungünstigen Fall durchaus geeignet gewesen, Verletzungen hervorzurufen, so Schmieder. Wenn auch eher keine lebensbedrohlichen. Ein Erpressungsversuch liegt offenbar nicht vor. Die bisherigen Ermittlungen würden auf gezielte Taten eines Einzeltäters hindeuten.

Von Andreas Krasselt