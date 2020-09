Hannover

„Die Wahl ist in 347 Tagen, und ich will sie gewinnen.“ Im Transformatorenwerk an der Vahrenwalder Straße zeigte Steffen Krach, dass er schon jetzt unter Strom steht. Der Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin wird von der SPD vorgeschlagen fürs Amt des Regionspräsidenten.

Erst vor einer Woche hatte Amtsinhaber Hauke Jagau erklärt, dass er nicht wieder zur Wahl antritt. Spontan gehandelte Kandidaten wie Wirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz oder die Pattenser Bürgermeisterin Ramona Schumann winkten ab. Die SPD versicherte, binnen einer Woche würden sie ihren Vorschlag präsentieren –und hat’s geschafft.

Wurzeln in der Stadt Hannover

Claudia Schüßler, Parteichefin in der Region, räumte ein, dass sie Krach bislang nicht intensiv gekannt habe, jetzt aber –nach mehreren Treffen – überzeugt sei: „Es ist der beste Kandidat.“ Eine Trumpfkarte dürfte sein, dass der 41-Jährige (verheiratet und Vater zweier Söhne) Wurzeln in Hannover hat. Er ist hier geboren, hat hier sein Abi gemacht und seine Frau kennengelernt, hat seit Jahren eine Dauerkarte für 96, seinen „Lieblingsverein“.

Krach ist in Berlin zuständig für die Charité, die Berliner Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Verschiedene Projekte müsse er noch zu Ende bringen, sagte er bei seiner Vorstellung, doch der Wahlkampf fange schon jetzt für ihn an. Auch da bringt er Erfahrung ein: „Ich habe im ersten Landtagswahlkampf von Stephan Weil acht Wochen für ihn hier Wahlkampf gemacht.“ Auch bei den ersten Koalitionsverhandlungen habe er mitgewirkt.

Mobilität und Klimawandel eines der Hauptthemen

Schon jetzt kann Krach drei Hauptthemen benennen: Mobilität (auch mit Hinblick auf den Klimawandel), Gesundheit sowie Ausbildung und Arbeitsmarkt. Die Region Hannover nennt er „eine der spannendsten Ideen in der deutschen Politik“. Sie stehe dafür, dass wir gemeinsam mehr gewinnen als allein.

