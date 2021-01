Hannover

Die SPD will durch die Stadt Hannover einen kostenlosen Fahrservice für Senioren, mobilitätseingeschränkte und einkommenschwache Menschen zum Impfzentrum auf dem Messegelände einrichten. Einen Antrag der SPD-Stadtverbandchefs Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch hat die Fraktion am Montagabend angenommen. Er soll jetzt von den Partnern in der Ampelgruppe mitgetragen und dann als Antrag an die Stadt Hannover gehen.

Die Verwaltung soll eine Zusammenarbeit mit Taxi-und anderen Fahrunternehmen oder Hilfsorganisationen prüfen. Auch bei Moia solle die Stadt anfragen, deren Autoflotte wegen der Corona-Pandemie aktuell still stehe, heißt es. Die SPD begründet ihren Vorstoß damit, dass die erste Risikogruppe, die ab Anfang Februar geimpft wird, Hannoveraner ab 80 Jahren sind. Sie seien mobil häufig eingeschränkt, deshalb sollte die Stadt Transportangebote anbieten. Da in vielen Fällen Pflegekräfte oder medizinisches Personal die Senioren zur Impfung begleiten, sei eine Transportmöglichkeit allein durch Angehörige nicht zu bewerkstelligen, wie es das Land sich vorstelle.

Aufklärung auch über Briefe und Hilfe beim Maskenkauf

Ausdrücklich stellt die Partei klar, dass das Fahrangebot nicht nur für die Risikogruppe 8oPlus, sondern auch für Hannoveraner der Altersgruppe 70Plus sowie mobilitätseingeschränkte Menschen und Hannoveraner mit wenig Einkommen gelten soll. „Niemand soll bei der Impfung übersehen oder vergessen werden“, so die SPD. Soziale Einrichtungen in anderen Kommunen hätten bereits angekündigt, ein Impftaxi anbieten zu wollen. Dieses Angebot aber könne nicht auf soziale Verbände abgewälzt werden, da eine flächendeckende Bereitstellung von Transportmitteln die Kapazitäten der Einrichtungen in Hannover überschreiten würde.

Der Fahrservice ist Teil einer Impf-Unterstützungskampagne der SPD, sie soll noch eine zusätzliche Aufklärung per Brief sowie die Unterstützung beim Erwerb von medizinischen Masken für Menschen mit dem „ Hannover AktivPass“ umfassen. Um die Menschen über die Impfung zu informieren, könnten in Zusammenarbeit mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft hanova und dem Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vdw) zusätzliche Briefe zur Aufklärung an die Mieter verschickt werden, so die SPD.

„Die Impfung ist ein rettender Anker“

„Die Impfung ist einer der rettenden Anker in der Corona-Pandemie, um das Virus stark einzudämmen und den Menschen möglichst bald wieder ein normales Leben zu ermöglichen“, sagen die Vorsitzenden der SPD Hannover, Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic. Für die Immunisierung von Millionen von Menschen benötige es einen möglichst reibungslosen Ablauf. Dies gelte auch für alle verfügbaren Kräfte, um die Menschen dabei zu unterstützen, das Impfmittel, sobald es verfügbar sei, auch zu erhalten.

Von Andreas Voigt