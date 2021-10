Während die CDU-Fraktion in der Region ihren Vorstand am Montag personell komplettiert hat, haben SPD und Grüne beschlossen, ihre begonnenden Sondierungsgespräche über die Bildung einer Koalition in der Regionsversammlung zu intensivieren. Um ihre politischen Inhalte in den kommenden Jahren durchzubringen, sehe man in Rot-Grün die größten Möglichkeiten, teilten die Parteien mit.