Hannover

Für die Wahl zur Regionsversammlung, die am 12. September stattfindet, haben die beiden großen Volksparteien SPD und CDU ihre Kandidaten für die sechs Wahlbereiche in Hannover und die sieben Wahlbereiche in den 20 Umlandkommunen inzwischen bestimmt. Allerdings wird die SPD ihre Kandidaten final erst am 30. Mai küren – bei einer Autokino-Veranstaltung auf dem Parkplatz des A2-Centers in Isernhagen-Altwarmbüchen. Auf Seiten der SPD hören damit Schwergewichte wie Walter Richter, Vorsitzender der Regionsversammlung, und Nahverkehrsexperte Karlheinz Mönkeberg sowie bei der CDU der langjährige Verkehrsexperte und ehemalige Landrat Eberhard Wicke auf.

Bei der SPD setzt die Partei nach ihrer Regionswahl-Gebietskonferenz in den Wahlbereichen der Stadt Hannover auf einen Mix von neuen Kandidaten und Mandatsträgern auf den vorderen beiden Plätzen: Frank Straßburger wählte die Partei im Wahlbereich 1 (Hannover-Mitte) auf Listenplatz eins, gefolgt von Parisa Hussein-Nejad. Weitere Kandidaten sind: Thilo Scholz und Cornelia Busch (Wahlbereich 2, Hannover-Nord), Silke Gardlo und Björn Hensoldt im Wahlbereich 3 mit Hannover-West. Da die SPD die Wahlbereiche neu zugeschnitten hatte, entfiel der alte Wahlbereich für Silke Gardlo, die aktuell SPD-Fraktionschefin ist im Regionsparlament. Mit Platz 1 auf der Liste hat Gardo aber wieder gut Chancen, erneut gewählt zu werden.

SPD-Ratsherr Angelo Alter geht für Hannover Südost ins Rennen

Die Liste der Hannover-Kandidaten bei der SPD ergänzen: Regina Hogrefe und Robert Schmitz (Hannover-Nordost), für Hannover-Südost Petra Rudszuk und Angelo Alter, der bereits im Rat der Stadt Hannover sitzt; Knud Hendricks und Angelika Walther treten schließlich für den Bereich Hannover Südwest an.

Bei der CDU bewerben sich insgesamt 130 Kandidaten für einen Sitz im Regionsparlament, sie hatte die Partei jüngst bei der Delegiertenversammlung des CDU-Regionsverbandes in Garbsen nominiert. Aus Hannover bewerben sich auf den vorderen Plätzen: Christoph Loskant und Jan Scholz (Hannover-Mitte), Ulrike Krause und Eike Bredow (Hannover-Nord), Inken Wellmann und Marco Dunkel (Hannover-Nordwest), Jutta Barth und Barbara Kursawe (Hannover-Nordost), Maria Hesse und Denise Nowosielski (Hannover-Südost), Michaela Michalowitz und Katrin Göllinger (Hannover-Südwest).

Wunstorfs Bürgermeister möchte in die Regionsversammlung

Im Umland will die SPD-Landtagsabgeordnete und Barsinghäuser Ratsvorsitzende Claudia Schüßler künftig ebenfalls in der Regionsversammlung mitarbeiten – für den Wahlbereich 13 (Barsinghausen, Seelze, Gehrden) wurde sie auf Platz 1 aufgestellt. Schüßler ist auch SPD-Unterbezirksvorsitzende. Weitere Kandidaten auf Platz 1 im Umland sind: Karin Reinelt (Wahlbereich 7, Springe), Ernesto Nebot-Pomar (8, Laatzen), Matthias Paul (9, Lehrte), Anja Sander (10, Langenhagen), Karsten Vogel (11, Garbsen), Frauke Meyer-Grosu (12, Neustadt).

Bei der CDU bewerben sich ebenfalls einige Mandatsträger erneut, auf Listenplatz 1 stehen jeweils: Oliver Groseck (Wahlbereich 7), Stefanie Behrends (8), der amtierende CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek (9), Helmut Lübeck (10), Nesrin Odabasi (11), Rolf-Axel Eberhardt (12) und Petra Cordes (13). Interessant ist die Kandidatur von Rolf-Axel Eberhardt – im Oktober geht der 68-Jährige nach mehr als 20 Jahren als Wunstorfer Bürgermeister in Ruhestand. Für die Zeit danach möchte er gerne in die 85-köpfige Regionsversammlung.

Von Andreas Voigt