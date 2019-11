SPD sucht mit Mini-Casting neue Führung

Hannover

„Wir haben Vertrauen verloren“. SPD-Parteichef Alptekin Kirci will, dass seine Partei Konsequenzen zieht aus dem Desaster bei der OB-Wahl. Die SPD müsse sich personell, inhaltlich und strukturell verändern. dazu soll es auch ein Mini-Casting geben.

Noch in der Nacht der Schlappe (als SPD-Kandidat Marc Hansmann mit 23,5 Prozent der Stimmen als Dritter aus dem Rennen ausschied) hatte Kirci angekündigt, dass er nicht erneut als Vorsitzender kandidiert. Bis zum Parteitag am 11. Januar soll eine neue Parteiführung her – möglichst eine Doppelspitze. Bislang sieht das die Satzung nicht vor; sie soll geändert werden.

Sechs Vorschläge möglich

Vorstand und Beirat haben dem Verfahren zugestimmt. Bis zum 3. Dezember können Paare und Einzelbewerber ihre Bewerbung einreichen. Voraussetzung dafür: Sie müssen Mitglied der SPD sein und von mindestens drei Ortsvereinen nominiert werden. Bei 20 Ortsvereinen mit rund 4500 Mitgliedern dürften am Ende maximal sechs Vorschläge stehen.

Über Namen hat die Partei nicht diskutiert. Wie die NP berichtete, zeichnet sich eine Favoritenrolle für Ulrike Strauch (69) und Adis Ahmetovic (26) ab. Die einstige Leiterin einer Förderschule und Witwe des beliebten Bürgermeisters Bernd Strauch sieht gerade im Alters- und Erfahrungsunterschied einen besonderen Reiz. Ahmetovic ist persönlicher Referent des Ministerpräsidenten Stephan Weil.

Heiße Phase kurz vor Weihnachten

Bis zum 15. Dezember müssen die Nominierungen stehen. Kurz vorm Weihnachtsfest kommt die heiße Phase: Am 16. und 17. Dezember ist ein Mini-Casting geplant: In jedem Bundestagswahlkreis (also in zweien) sollen sich die Bewerber vorstellen.

Die Rolle der SPD sieht Kirci ganz klar – “bodenständige Großstadtpartei“. Bis zur Kommunalwahl 2021 soll das auch wieder den Wählern vermittelt werden.

