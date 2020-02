SPD Hannover macht ein Fass auf – für die Gilde-Bierbrauer

HANNOVER

Seit über vier Monaten dauert der Tarifstreik bei der Gilde an – die Mitarbeiter kämpfen bislang ohne Erfolg um einen einheitlichen Tarif für alle Brauer. Inzwischen hat sich die hannoversche SPD mit den Streikenden solidarisiert, gemeinsam mit der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG), der DGB Jugend und dem Juso Bezirk Hannover richtet die Partei am Sonnabend, 22. Februar, eine Gilde-Soli-Party aus. Ort ist das Downtown, die Karaoke-Bar an der Prinzenstraße. Ab 20 Uhr steigt dann die Party. Gäste sind unter anderem die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi, die Landtagsabgeordneten Doris Schröder-Köpf und Stefan Politze sowie Mitglieder des NGG-Bundesvorstandes.

Eintritt zur Veranstaltung ist frei

„Als SPD Hannover stehen wir seit Beginn solidarisch an der Seite der Belegschaft, des Betriebsrates und der NGG. Wir alle sind uns einig, dass gute Arbeit und gutes Bier sozialpartnerschaftlich verhandelte Tarifverträge braucht. Ein hannoversches Traditionsunternehmen, wie Gilde es ist, darf nicht durch derartige Aktionen und Handlungen gegen seine eigene Belegschaft agieren“, so Adis Ahmetovic und Ulrike Strauch, dei beiden SPD-Vorsitzenden. Silke Hansmann, Vorsitzende der Jusos Bezirk Hannover: „Wir fordern die Geschäftsführung auf, umgehend wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dieses Ziel wollen wir durch die verschiedenen Aktionsformen – so auch die Soli-Party – weiter voranbringen.“

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, gegen eine kleine Spende dürfen Gäste dann Gilde-Bier trinken, heißt es von Seiten der SPD Hannover. Eine Video-Botschaft von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil soll es auch geben.

Von Andreas Voigt