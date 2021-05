Isernhagen

Ungewöhnliche Wahlveranstaltung in außergewöhnlichen Pandemie-Zeiten: Die SPD hat am Sonntag bei ihrer Regionswahlgebietskonferenz die Kandidaten für die Regionsversammlung bestimmt und die Wahl dabei auf dem Parkplatz des A2-Centers in Isernhagen-Altwarmbüchen abgehalten – als eine Art coronagerechte Autokino-Veranstaltung, bei der die Teilnehmer aus ihren Autos heraus die Veranstaltung auf der aufgebauten Bühne verfolgt haben.

Ihre Kandidaten für die sechs Wahlbereiche in Hannover und die sieben Wahlbereiche in den 20 Umlandkommunen hatte die SPD bereits Anfang Mai bei der Regionswahl-Gebietskonferenz gefunden und nun final bestätigt. Aus der Stadt Hannover sind die Kandidaten auf den vorderen Plätzen: Frank Straßburger und Parisa Hussein-Nejad im Wahlbereich 1 (Hannover-Mitte), Thilo Scholz und Cornelia Busch (Wahlbereich 2, Hannover-Nord), Silke Gardlo und Björn Hensoldt im Wahlbereich 3 mit Hannover-West.

Claudia Schüßler möchte auch in die Regionsversammlung

Da die SPD die Wahlbereiche neu zugeschnitten hatte, entfiel der alte Wahlbereich für Silke Gardlo, die aktuell SPD-Fraktionschefin ist im Regionsparlament. Mit Platz 1 auf der Liste hat Gardo aber wieder gut Chancen, erneut gewählt zu werden. Die Liste der Hannover-Kandidaten bei der SPD ergänzen: Regina Hogrefe und Robert Schmitz (Hannover-Nordost), für Hannover-Südost Petra Rudszuk und Angelo Alter, der bereits im Rat der Stadt Hannover sitzt; Knud Hendricks und Angelika Walther treten schließlich für den Bereich Hannover Südwest an.

Im Umland will die SPD-Landtagsabgeordnete und Barsinghäuser Ratsvorsitzende Claudia Schüßler künftig ebenfalls in der Regionsversammlung mitarbeiten – für den Wahlbereich 13 (Barsinghausen, Seelze, Gehrden) wurde sie auf Platz 1 aufgestellt. Schüßler ist auch SPD-Unterbezirksvorsitzende. Weitere Kandidaten auf Platz 1 im Umland sind: Karin Reinelt (Wahlbereich 7, Springe), Ernesto Nebot-Pomar (8, Laatzen), Matthias Paul (9, Lehrte), Anja Sander (10, Langenhagen), Karsten Vogel (11, Garbsen), Frauke Meyer-Grosu (12, Neustadt).

Partei nominiert Steffen Kracht offiziell am 5.Juni

„Ich freue mich sehr, dass unser Team zur Wahl der Regionsversammlung so vielseitig ist, was das Alter, Geschlecht und die Erfahrungen angeht. Als SPD treten wir am 12. September an, um den Wählerinnen und Wählern ein spannendes Angebot mit einem klugen Programm und starken Kandidierende zu machen“, sagte Claudia Schüßler, die Vorsitzende der SPD Region Hannover. Die Versammlung habe in sieben Wahlbereichen jeweils eine weibliche Listenanführerin und in sechs Wahlbereichen jeweils einen männlichen Listenanführer gewählt.

Gemütlich: Bei der Regionswahlgebietskonferenz der SPD haben die Wahlberechtigten aus ihren Autos heraus ihre Stimmzettel in die transportable Wahlurne geworfen. Quelle: Behrens

Schüßler sagte außerdem: „Gemeinsam mit unseren Kandidierenden und Steffen Krach als unserem Kandidaten für die Regionspräsidentenwahl treten wir bei der Kommunalwahl an, um die Region mit innovativen und kreativen Ideen noch attraktiver für die Menschen, die hier leben, zu entwickeln und somit zur Nummer-1-Region zu gestalten.“ Steffen Kracht will die SPD am Sonnabend, 5. Juni, offiziell nominieren. Zudem verabschiedet die Partei dann ihr Kommunalwahlprogramm.

Von Andreas Voigt