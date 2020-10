Sozialpolitik und Corona - Fünf-Punkte-Plan: So will die SPD in Hannover Obdachlosen helfen

Die Zeit drängt, denn Corona-Fallzahlen und der nahende Winter gefährden obdachlose Menschen zusätzlich. Nun macht auch die SPD in Hannover mit einem Fünf-Punkte-Plan und die CDU mit einem angekündigten Dringlichkeitsantrag Druck auf OB Belit Onay, schnell zu handeln.