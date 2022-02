Überraschung am Freitagabend: Der Vorstand des SPD-Unterbezirks Region Hannover hat sich mehrheitlich für die Absage des ordentlichen Online-Parteitags am Sonnabend ausgesprochen. Anlass sei die überraschende Kandidatur des hannoverschen Landtagsabgeordneten Alptekin Kirci gewesen.

Gesprächsbedarf: In der Parteizentrale an der Odeonstraße in Hannover berät der Vorstand des SPD-Unterbezirks Region Hannover am Montag, wann der am Freitagabend abgesagte Parteitag nachgeholt werden kann. Quelle: Thomas