Hannover

Anti-Terrorübung an der Haltestelle: Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein trainieren am Sonnabendvormittag in Hannover den Ernstfall – die Beamten sollen auf eine simulierte Geiselnahme in einer Stadtbahn durch terroristische Täter reagieren.

Wie das Landeskriminalamt ( LKA) mitteilt, beginnt die Anti-Terror-Übung am Morgen an einer Stadtbahnhaltestelle irgendwo im Stadtgebiet. Weitere Details werden vorerst nicht genannt. „Um bestmöglich auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, müssen unsere Spezialisten immer wieder unterschiedliche Trainingssituationen eines möglichen Anschlags proben“, sagt SEK-Kommandoführerin Nicole Rügenhagen. Ziel der Spezialfortbildung sei neben dem Zugriffstraining „insbesondere auch das Zusammenspiel von verschiedenen Institutionen in lebensbedrohlichen Situationen“. Neben den SEK-Kräften sind auch Beamte der Polizei Hannover, der Polizeiakademie Niedersachsen und Üstra-Mitarbeiter im Einsatz – an der Übung nehmen insgesamt rund 100 Personen teil.

Kein Einzelfall: Vor rund einem Jahr waren es 900 Einsatzkräfte, die eine Nacht lang im abgesperrten Hauptbahnhof die Abwehr eines Terror-Angriffs trainierten.

