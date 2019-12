Sophienschule: Neubau ist ein Fall für das Gericht

Hannover

Der Neubau vom Gymnasium Sophienschule im Zooviertel ist zum Fall für das Verwaltungsgericht geworden. Anwohner wollen per Eilantrag einen Baustopp erreichen. Darüber wird das Verwaltungsgericht laut dem Sprecher voraussichtlich jedoch nicht vor Januar entscheiden. Bis zur endgültigen Klärung darf deshalb weitergebaut werden. Der juristsische Streit hatte sich in den vergangenen Monaten bereits angekündigt wie bei Anwohnerabenden zum Neubau deutlich geworden ist.

1400 Schüler ab Frühjahr 1400 an der Luerstraße

Ziel des 40 Millionen Euro teuren Bauvorhabens: Außenstelle und Hauptsitz der Schule werden zusammengelegt, ab Frühjahr 2021 werden im Zooviertel dann 1400 Schüler unterrichtet. Anwohner fürchten eine starke Zunahme des Autoverkehrs – es werde viel zu viel auf zu wenig Platz gewollt, so die Kernaussage. Auch der Lärm werde zunehmen, vor allem durch die Frei-Feld-Sporthalle mit Tribüne, die an Abenden und an den Wochenenden den Vereinen zur Verfügung steht. Die Stadt hält die Verkehrsbelastungen dagegen für zumutbar, auch der Lärm durch die Schul-und Sporthallennutzung stehe nicht im Widerspruch zu den Vorgaben für ein reines Wohngebiet. Einen ähnlichen Streit hatte es beim Erweiterungsbau der IGS Südstadt gegeben, Anwohnern hatten beim Verwaltungsgericht zunächst einen Baustopp erwirkt, vor dem Oberverwaltungsgericht bekam die Stadt jedoch Recht, und es durfte weitergebaut werden.

PROTEST: Anlieger der Lüerstraße befürchten durch den Schulneubau eine Zunahme von Lärm und Straßenverkehr. Quelle: Wallmüller

Stadt reagiert mit Anrag auf Ablehnung des Eilantrags

Von Seiten der Stadt Hannover heißt es, dass die Bauordnung die Nachbareinwände sorgfältig geprüft und festgestellt habe, dass die Nachbarn durch die Baugenehmigung nicht in ihren Rechten verletzt würden. „Aus diesem Grund hat die Bauordnung die Widersprüche nunmehr per Widerspruchsbescheid als unbegründet abgelehnt“, so Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Zudem habe die Stadt auch in dem Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht einen Antrag auf Ablehnung beantragt und dabei umfassend dargelegt, dass die Nachbarn in ihren Rechten nicht verletzt würden. Der Widerspruch gegen das Bauvorhaben durch einige Anwohner habe keine aufschiebende Wirkung habe, so dass er keinen Baustopp bewirke.

40-MILLIONEN-PROJEKT: Mit dem Neubau an der Lüerstraße werden Außenstelle und Hauptgebäude der Sophienschule zusammen gelegt. Künftig werden 1400 Schüler an der Luerstraße unterrichtet. Quelle: Wallmüller

Schulleiter: „Wir sind nicht unter Druck“

Peter Kindermann, der Leiter der Sophienschule, sagte, das Bauvorhaben hätte die Stadt gegenüber den Anwohnern von Anfang an transparent dargelegt und es habe regelmäßige Austausche gegeben. „Es gibt sogar ein Lärmgutachten, aus dem hervorgeht, dass die Anwohner nicht über Gebühr belastet werden“, so Kindermann. Es spreche nichts dagegen, eine Schranke zu installieren, um eine Hallennutzung nach 22 Uhr zu unterbinden. Trotz der gerichtlichen Auseinandersetzung sei er zuversichtlich, dass der Neubau wie geplant 2021 fertig werde. „Wir sind nicht unter Druck. Es gibt eine vernünftige Planung.“

Von Andreas Voigt