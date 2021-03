Hannover

Diesen Winter werden Üstra-und S-Bahnkunden so schnell nicht vergessen: Schnee, Eis und hohe Minustemperaturen hatten den Betrieb der Üstra und der S-Bahnen im Februar erheblich behindert. An rund 100 Stellen waren in Hannover Gehweg- und Betonplatten zum Teil so weit hochgedrückt worden, dass die Üstra den Linienverkehr auf Abschnitten einstellen musste. Die Einschränkungen im hannoverschen Schienen-Nahverkehr zogen sich über Tage hin. Am Dienstag hat die Verwaltung im Verkehrsausschuss der Region auf das TÜV-Gutachten verwiesen, das die genauen Ursachen der Schäden untersucht und Handlungsempfehlungen geben will. Stellung bezog sie aber zu den Ausfällen im S-Bahnverkehr im Umland.

Die Einschränkungen im S-Bahnverkehr haben sich nach Angaben von Bernt Hüsken, dem Teamleiter ÖPNV-Angebotsmanagement im Fachbereich Verkehr der Region Hannover, auf den Zeitraum vom 7. bis 24.Februar erstreckt. Hatte die DB-Regio den Betrieb zunächst vom 7. Februar bis nächsten Tag nachmittags eingestellt, so konnte das Unternehmen danach wieder vereinzelt Linien in Betrieb nehmen. Grund für die Einschränkungen in der ersten Phase sei das Einfrieren von Weichen gewesen, dazu sei die Werkstatt in Leinhausen nicht erreichbar gewesen. Ebenso hätten Abstellbereiche nicht angefahren werden können. „Außerdem waren Bahnsteige wegen des starken Schneefalls zunächst nicht erreichbar“, führte Bernt Hüsken weiter aus.

Bis zu 30 Fahrzeuge fielen wegen Frostschäden aus

Länger haben sich nach seinen Schilderungen Hüskens die Schäden an den Fahrzeug hingezogen, weshalb es zu den Ausfällen und Verspätungen gekommen sei. „Es hat mechanische Schäden durch Frost gegeben, etwa an den Türen und Klapptrittstufen“, sagte der Teamleiter ÖPNV-Angebotsmanagement. 20 bis 30 Fahrzeuge hätten gefehlt, was sich über etwa zwei Wochen gezogen habe. Zum Schluss fehlten noch 15 bis 20 Fahrzeuge. „Das waren keine Infrastrukturprobleme mehr, sondern mechanische Probleme, mit denen die DB Regio zu kämpfen hatte.

Auch aktuell sei die Fahrzeuglage noch angespannt, da sich ein Teil der Fahrzeuge nun in der Revision befänden, also beim TÜV für Züge. Dies gelte auch für das Personal. Nach dem Verlust der Konzession befände sich die Region Hannover seit Dezember 2020 mit der DB Regio in einem „Übergangsvertrag“ bis zur Übernahme ab Juni aller zehn S-Bahnlinien durch die Tansdev Hannover GmbH. „Einige Mitarbeiter haben sich bereits neu orientiert“, sagte Bernt Hüsken. Inzwischen gebe es aber einen Pool mit Mitarbeitern des neue Betreibers, sodass man Zugausfälle mangels Personal weitestgehend vermeiden könne.

Von Andreas Voigt