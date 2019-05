Hannover

Konstanz am Bodensee hat es vorgemacht, Kiel an der Ostsee zog nach und jetzt soll auch in Hannover der Klimanotstand ausgerufen werden. Die Gruppe Region aus Piraten, Die Partei und einem Linken haben am Dienstag in einer aktuellen Stunde zum Thema Klimawandel den entsprechenden Antrag in der Regionsversammlung gestellt. Am Donnerstag stellt Regionsabgeordneter und Piraten-Ratsherr Adam Wolf den Antrag auch in der aktuellen Stunde im Rat.

Diese Anträge wurden übrigens ursprünglich von den Schülerdemos „ Fridays for Future“ initiiert. Mit Verabschiedung der Resolution erkennt eine Kommune den Klimawandel als akute Bedrohung an und berücksichtigt bei politischen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima. Auch die Stadt Kleve am Niederrhein, Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern) und das sächsische Chemnitz sind auf dem Weg, den Klimanotstand auszurufen.

Von Petra Rückerl