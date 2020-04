Corona: Ruderlegende Edgar Heidorn gestorben

Hannover

Er brachte 25.000 Schülern das Fahren bei, als Weltklasse-Ruderer nahm er an zwei Olympischen Spielen teil. „Jede Niederlage ist wie ein Tod“, sagte Edgar Heidorn, der Wettkämpfer, einmal. Sechs Wochen nach seinem 79. Geburtstag ist das Lindener Urgestein jetzt im Friederikenstift gestorben. Hannovers Sport und die Stadtgesellschaft trauern um ein prominentes Corona-Opfer.

Nach zwei Hüftoperationen mit anschließender schwerer Entzündung „sah es eigentlich wieder ganz gut aus“, so Martin Argendorf, Präsident der Lindener Narren und Freund von Heidorn, „'da bin ich dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen’, hat er zu mir Anfang April gesagt.“ Kurz danach steckte sich Heidorn bei der Reha mit dem Coronavirus an, wurde ins Friederikenstift verlegt, künstlich beatmet und ins Koma versetzt. Dienstagnachmittag hatte er seinen letzten Kampf verloren.

Rudern veränderte alles

„Wir haben einen Menschen verloren, wie es sie selten gegeben hat in dieser Stadt“, sagt ein Freund aus seiner Biker-Clique. " Edgar hat mich mein ganzes Leben lang begleitet“, sagt Argendorf.

1941 in Linden geboren und in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, half ihm der Rudersport aus einem kriminellen Umfeld und veränderte alles. Heidorn war außergewöhnlich talentiert, absolvierte parallel zur Ausbildung als Autoschlosser Trainingslager und Lehrgänge und wurde in den Farben des DRC dreifacher Deutscher Meister im Einer und Vierer, 1962 zum ersten Mal. Heidorn durfte zu den Olympischen Spielen 1964 in Tokio und 1968 in Mexiko. Die Chance auf Gold im Achter warf er weg. Als der Trainer ihn spätabends vorm Finale für einen verletzten Teamkollegen ins Boot holen wollte, war der von allen „Ekke“ gerufene Heidorn nicht im olympischen Dorf. In welcher Kneipe er versackt war, hat er nie verraten. Beim Finale jedenfalls stand er „weinend am Ufer“, erinnerte sich Heidorn, der deutsche Achter holte den Olympiasieg.

Die deutschen Ruderer starten zu den Olympischen Spielen in Mexiko. Mitte: Wülfing. Links: Edgar Heidorn (Deutschlandachter) und rechts Wolfgang Hottenrott. Quelle: Archiv

1971 eröffnete Heidorn die Fahrschule, in der er in 44 Jahren als Chef rund 25.000 Menschen zum Führerschein verhalf, „auch mir, als ich 18 war“, sagt Martin Argendorf. Nach 15 Jahren Beziehung verlor Heidorn Ehefrau Belinda durch Krebs, allein musste er nicht durchs Leben gehen. Bis vor zwei Jahren war das Mitglied in zwölf Sportvereinen mit Jule liiert, seine Freundin war 48 Jahre jünger als er. Mit 76 gründete Heidorn wieder eine Fahrschule, weil ihm langweilig geworden war, eine für Harley-Davidson-Motorräder.

Edgar Heidorn 1977 Quelle: Archiv

„Da war ich nochmal Fahrschüler bei ihm, sogar sein erster“, sagt Argendorf. 2021 wollten der 65-jährige Argendorf und der dann 80-Jährige Heidorn gemeinsam in den USA die Route 66 runterfahren. Dazu wird es nicht mehr kommen. „Ekke war jemand, der im Geiste und im Herzen nie alt wurde und wirkte“, sagt DRC-Präsident Robin Aden: „Er war eines der letzten Lindener Originale, ein Lindener Butjer –und ein vorbildlicher Sportsmann.“

Von Christoph Dannowski