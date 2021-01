Hannover

Die Besetzung durch linke Aktivisten hat den Leerstand in der „Roten Reihe“, ein seit eineinhalb Jahren unbewohnter Häuserkomplex an der Schulenburger Landstraße (Hainholz), in die Öffentlichkeit gerückt. Es gebe längst Pläne für eine Sanierung, um dort Wohnungen für Geringverdiener und Obdachlose einzurichten, erklärte die Stadt nach der Zwangsräumung im Dezember – jedenfalls „mittelfristig“, so die Aussage von Baudezernent Thomas Vielhaber. Doch wenn es nach dem Verein Bollerwagen-Café geht, könnte dort schon viel schneller obdachlosen Menschen geholfen werden. Sein Konzept für ein stationäres Café liege der Verwaltung vor. „Wir könnten sofort loslegen“, sagt Initiatorin Sandra Lüke.

Auf eines können sich die Bedürftigen am Raschplatz seit fünf Jahren verlassen. Jeden Dienstag, bei Wind und Wetter, bauen Lüke und ihre Mitstreiter vor Meckis Kontaktladen neben dem Palo Palo ihre Tische auf. Das Bollerwagen-Café verteilt Lebensmittel, aber auch Schlafsäcke, Iso-Matten und Kleidung. Für heißen Kaffee ist ohnehin immer gesorgt, dafür ist Alkohol rund um den Stand tabu. „Da halten sich auch alle dran“, sagt Lüke. Sie hat ihre Stammbesucher im Griff. „Die Menschen vertrauen mir“, sagt sie.

Helfer wollen den Raschplatz entzerren

Doch die Lage am Raschplatz ist problematisch und nicht selten lebensgefährlich. Immer wieder gibt es Streit zwischen Obdachlosen und der Drogenszene. „Der Wunsch unserer Besucher, eine echte Auszeit von der Straße zu bekommen, ist sehr groß“, sagt Lüke. Eine stationäre Anlaufstelle wäre aus ihrer Sicht auch „eine Chance, den Raschplatz zu entzerren und den Bürgern der Stadt Hannover wieder die Möglichkeit zu geben, sich dort ungestört und unbehelligt bewegen zu können.“

Einen Wunschstandort hat der Verein längst gefunden. Bereits im September 2020 bekundete man Interesse an der „Roten Reihe“ und erarbeitete auch gleich ein bis ins Detail ausformuliertes Konzept: Tägliche Öffnungszeiten mit Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Abendbrot, 16 Tagesschlafplätze nach Geschlechtern getrennt, Plätze für Notfallübernachtungen, Betreuung durch Sozialarbeiter, Duschen und Umkleiden, ein Waschhaus für Kleidung und Schlafsäcke und medizinische Versorgung sind nur ein Teil des ambitionierten Vorhabens.

Polizeieinsatz: Hausbesetzer hatten im Dezember kurzzeitig mehrere Häuser der Roten Reihe besetzt. Quelle: Christian Elsner

Auf dem Hof gebe es Parkplätze für das Zahnmobil. Sogar einen Friseur, eine Kleiderkammer und einen kleinen Lebensmittelmarkt wollen Lüke und ihre Mitstreiter dank ihrer Kontakte aufbauen. In einer Fahrradwerkstatt und einer kleinen Tischlerei können und sollen sich die Besucher selbst einbringen. „Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die Menschen können viel, wenn man sie nur machen lässt“, sagt Lüke, die sich ausdrücklich von den Hausbesetzern distanziert. „Damit haben wir nichts zu tun“, betont sie.

Als Eigentümerin der Häuser hat die Stadt bislang jedoch andere Pläne. Im Dezember, als das Thema durch die Besetzung hochkochte, sagte Baudezernent Thomas Vielhaber, man sei „mittelfristig“ an einer Nutzung interessiert. Das setzt allerdings eine aufwendige Sanierung voraus, deren Kosten laut Vielhaber bei sieben bis neun Millionen Euro liegen. In die Wohnungen könnten demnach später obdachlose Familien untergebracht werden. Für Lüke nicht unbedingt ein Widerspruch. Sie wäre auch bereit, die Kooperation zunächst auf ein Jahr zu befristen. Danach könne die Stadt entscheiden, ob und wie es weitergeht. „Ich will auch nichts geschenkt haben“, sagt Lüke. „Wir haben Sponsoren und Helfer – Architekten, Handwerker und sogar einen Bausachverständigen. Alles, was ich will, ist eine Chance.“

Stadt will erst sanieren

Die Chancen für diese eine Chance stehen aktuell trotzdem eher schlecht. Die Verwaltung verweist auf NP-Nachfrage auf den schlechten Zustand der Gebäude. „Aufgrund der baulichen Mängel und der Schadensbilder ist eine Gesamtsanierung notwendig“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Die Häuser seien „zu einem großen Teil nicht bewohnbar“, es gebe „gesundheitsgefährdende Zustände“. Eine Zwischennutzung vor Fertigstellung der Sanierung sei somit nicht nicht möglich. Eine Einschätzung, über die sich Sandra Lüke wundert. „Ein Teil der Gebäude würde uns notfalls auch reichen. Es wäre einfach schön, wenn die Stadt zumindest mal mit uns darüber spricht.“

Unterdessen hat auch die SPD die Sanierung der Rote Reihe auf ihre Agenda gesetzt – finanziert durch eine Kapitalaufstockung der städtischen Wohnnungsbaugsellschaft Hanova.

Von André Pichiri