Hannover: Rossmann spendet für Neubau der Steinbockbrücke

Hannover

Die Sanierung der Steinbockbrücke am Ententeich in der vorderen Eilenriede ist schon lange überfällig. Zunächst für 2019 vorgesehen, soll sie nun in diesem Jahr komplett neu gebaut werden. Hilfreich dürfte dabei eine zweckgebundene Spende des Unternehmers Dirk Rossmann in Höhe von 25.000 Euro sein.

Bekannt wurde diese Spende am Montag im Umweltausschuss. Da die Summe bereits im vergangenen Jahr ausgezahlt wurde, möchte das Unternehmen noch einen Spendenbescheid für 2019 haben, um die Summe von der Steuer absetzen zu können.

Dem stimmte das Gremium mit einer Ausnahme dankbar zu. Die Ausnahme war Adam Wolf von den Piraten, der sich mit seiner Kritik im Ausschuss allerdings ziemlich in die Nesseln setzte. Er warf Rossmann ausbeuterische Arbeitsverhältnisse ohne Tarifbindung vor, die er nicht noch durch Steuererleichterungen unterstützen wolle.

Dieses „Rossmann-Bashing“, so Wilfried Engelke ( FDP), stieß auf allgemeines Unverständnis. „Ich bin entsetzt“, rief Engelke. „Es ist doch gut, wenn sich Unternehmer aus der Region für die Stadt engagieren.“ Und sogar der Ex-Linke Oliver Förste, jetzt bei der PARTEI, zeigte sich „erschreckt. An der Spende ist überhaupt nichts ehrenrührig“, betonte er. Zumal Dirk Rossmann auch schon für viele soziale Projekte gespendet habe und zu den Unterzeichnern einer Erklärung von Unternehmern gehöre, die bereit wären, mehr Steuern zu zahlen.

Hans-Georg Hellmann ( CDU) stellte indes die womöglich interessanteste Frage: Warum Rossmann ausgerechnet für diese Brücke spende. „Liegt sie etwa auf seiner täglichen Joggingstrecke?“ scherzte er. Die Antwort der Verwaltung fiel da etwas orakelhaft aus: „Es war ein besonderes Bedürfnis der Familie.“

Die Steinbockbrücke liegt hinter der Hochschule für Musik und Theater und trägt ihren Namen von der an ihr stehenden Skulptur. Die stammt von dem Künstler Ernst Gorsemann, der das Original 1929 in Bronze goss. Heute steht dort allerdings eine Nachbildung. Die Brücke selbst ist seit langem marode. „Vorgesehen sind der Abriss und komplette Neubau der Brücke, da die Schäden am Bauwerk eine bloße oberflächliche Sanierung ausschließen“, so Stadtsprecher Dennis Dix. „Die umfangreichen Arbeiten werden sich voraussichtlich über mehrere Monate hinziehen.“ Und die Kosten würden weit oberhalb der Summe liegen, die Rossmann gespendet habe, hieß es aus der Verwaltung.

Von Andreas Krasselt