Hannover

Mutmaßliche Rollerdiebe hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Vahrenwald festgenommen. Das Duo (beide 16 Jahre) steht im Verdacht, mit einem weiteren 16-Jährigen zwei Roller gestohlen zu haben.

Der Diebstahl fiel auf, nachdem sich mehrere Anwohner des Vahrenwalder Parks über nächtliche Ruhestörung durch laut umherfahrende Roller beschwert hatten.

Beschädigter Roller lag am Boden und lief

Als der erste Streifenwagen am Einsatzort erschien, entdeckten die Polizisten einen am Boden liegenden, laufenden Roller mit mehreren Beschädigungen. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass das Zweirad in der Nacht zu Samstag in der Salzwedeler Straße gestohlen wurde.

Bei der anschließenden Fahndung im Vahrenwalder Park und den umliegenden Straßen stellten die Beamten einen weiteren, kurz zuvor gestohlenen und beschädigten Roller fest. Auch die Tatverdächtigen hielten sich in der Nähe auf.

Jugendliche gaben Diebstahl zu

Sie räumten gegenüber den Einsatzkräften den Diebstahl eines Rollers ein. Den zweiten Roller habe ein anderer 16-Jähriger gestohlen, gaben die Jugendlichen zudem an. Das Trio muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Von Simon Polreich