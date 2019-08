Hannover

Erst gestohlen, dann verbrannt: Seit Anfang des Jahres werden in Hannover immer wieder Motorroller geklaut und schließlich angezündet. Eine Serie, die die Polizei beschäftigt. Bei der bisher letzten Tat am 29. Juli wurde ein Kleinkraftrad im Hasenplan (Sahlkamp) gestohlen und vom Feuer zerstört in der Nähe aufgefunden.

Diebstahl-Serie seit Februar

Dieser Fall ist beileibe nicht der einzige – in diesem Jahr waren es acht ähnlich gelagerte Fälle, die sich im Nordosten Hannovers abspielten.

Hier nur einige: Am 15. Mai war ein Motorroller in Langenhagen gestohlen und am Eifelweg (Sahlkamp) in Brand gesetzt worden. Am 24. April war es ein Roller der Marke Aprilia, der in Bothfeld geklaut worden war und dann nachts brennend an der Plauener Straße in Vahrenwald entdeckt wurde. Am 6. April waren es gleich zwei Kleinkrafträder, die in Flammen aufgingen, nachdem sie gestohlen worden waren. Ein brennenden Peugeot Satelis fanden Passanten am Abend an der Straße Kapellenbrink (Großbuchholz), einen Syteam-Roller in der Nacht in der Nähe auf dem Spielplatz in der Meitnerstraße. Zuvor, am 31. März, wurde ein Motorroller an der Hebbelstraße (Sahlkamp) abgefackelt, zuvor war es in der List gestohlen worden. Auch am 18. Februar wurde ein Kleinkraftrad in Brand gesetzt: an der Voltmerstraße (Hainholz).

Immer im Nordosten der Stadt

Auffällig sind die Orte. Ist da jemand sorglos in seinem eigenen Revier – auf fremden Rollern – unterwegs? „Die Ballung der Taten“ im Nordosten der Stadt „sind natürlich auch Gegenstand der Ermittlungen“, meint Polizeisprecher André Puiu.

Zwischendurch hatte die Polizei bereits Verdächtige festgenommen. Zwei 16-Jährige aus Vahrenwald hatten zugegeben, zwei Roller gestohlen und auch beschädigt zu haben. Ob die beiden Jugendlichen mit der Diebstahl- und Brandserie etwas zu tun haben, ist unklar. „Es gibt aktuell keine konkreten Hinweise darauf, dass es hier einen Zusammenhang gibt“, so Puiu.

Feuerteufel oder Profi?

Bleibt die Frage nach der Motivation des Täters oder der Täter –laufen das kleine Feuerteufel herum oder will da jemand besonders günstig nach Hause kommen? An einen Feuerteufel denken die Ermittler zunächst nicht, „die Inbrandsetzung“, so Puiu“, hat offenbar primär das Ziel, Spuren zu vernichten“. Was irgendwie nach Kriminellen klingt, die immerhin ein Bewusstsein dafür haben, wie man Taten verschleiert. Also keine Anfänger.

Von Petra Rückerl