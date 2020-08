Hannover

Party, Spaß, Tanz ohne Maske und Abstand: Was nach Utopie in Zeiten von Corona klingt, wird im „ Escape Club“ in den Räumen des Rockhouse an der Kanalstraße in der City nächsten Monat Realität. Mit Genehmigung durch das Gesundheitsamt der Region Hannover. Denn das Konzept, das Holger Schön dort vorlegte, ist niet-und nagelfest. „Wir haben den Vorteil, dass hier durch die Disko Rockhouse schon alles vorhanden war – Räume, Fluchtwege oder Toiletten zum Beispiel." Gefeiert wird nur am Sonnabend. Das Ganze sei erst einmal ein Versuch, sagt Holger Schön. Start ist ab 23 Uhr nach dem Ende der Escape-Room-Partys, die Discos in Mini-Format dauern maximal bis 5 Uhr morgens. Los geht’s am ersten September-Sonnabend. Holger Schön betont: „Das ist eine private und geschlossene Veranstaltung, keine öffentliche Disco.“

Acht Rätsel-Räume werden zu Disco-Orten für die Nacht

Kreativ in der Corona-Krise, so geht’s: Acht der 28 Rätsel-Räume mit jeweils 20 Quadratmetern hat Schön im Rockhouse umgebaut, dabei etwa 3000 Euro ausgegeben. Deko entfernt, Licht und Musikboxen reingestellt. Die große Tanzfläche des „ Rockhouse“ ist mit Plexiglas-Wänden in drei Räume geteilt. Holger Schön pragmatisch: „Ob die da Rätsel lösen oder flippern, tanzen und laut Musik hören – das ist doch letztendlich egal.“ Allerdings: Es gibt strenge Regeln. Die Party-Gruppen von fünf bis zehn Personen bleiben beim Feiern streng unter sich – wer auf die Toilette muss, geht mit Maske auf direktem Weg dorthin und wieder zurück. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt oder einen Abstecher zu anderen Partygästen macht „darf sofort gehen“, sagt Holger Schön.

BESCHÄFTIGUNG: In einem der umgebauten Räume können die Party-Gäste zum Beispiel flippern und nebenbei Musik hören. Auch Tischfußball bietet Chef Holger Schön mit an. Quelle: Behrens

Jede Party-Gruppe bekommt eigene Armbänder, die Teilnehmer sind also zuordbar. Achtung: Wer sich nicht an die Regeln hält, wird garantiert erwischt, denn die Party-Räume sind –wegen der Escape-Room-Spiele – videoüberwacht. Jetzt sind sie es in erster Linie deshalb, um bei eventuellen (Nach-) Kontrollen durch das Gesundheitsamt nachweisen zu können, dass alles coronakonform abläuft, erklärt Holger Schön. Da die Kontaktdaten der Gäste notiert werden, ist jede Person zudem schnell identifizierbar.

Musik für alle kommt vom DJ – eigene Wünsche sind möglich

Die Musik kommt zentral von einem DJ, die in jedem Raum übertragen und individuell laut eingestellt wird. Es gibt Mottoabende: Los geht’s am 5. September mit einer „Welcome Back“-Party und den Rockhouse-Hits. Dann folgen „Kamikaze“ mit Trash-Liedern aus den 1980ern bis zur Milleniums-Wende, „Ramm den Stein“ am 19. September, dann ein New Wave und 1980er-Abend (Motto: „Sweet Dreams“) und abschließend am 3. Oktober „Metalcore“. „Ob es danach weitergeht, hängt von der Resonanz dieser Nächte ab“, sagt Holger Schön. Betriebswirtschaftlich seien die Escape-Room-Partys nicht gewinnbringend. „Das ist purer Idealismus. Aber wenn wenigstens nicht ein bisschen was läuft, stirbt alles weg.“

STARTKLAR: Holger Schön nutzt die Infrastruktur des Rockhouse während der Corona-Krise sowohl für Escape-Spiele als auch für Discos in abgetrennten Räumen. Quelle: Behrens

Musikwünsche sind im Rahmen des Mottos möglich – DJ und Partygruppe können untereinander chatten. Service-Damen – ebenfalls mit Mund-Nasen-Schutz – bringen Getränke. Rauchen ist in einigen Party-Räumen pauschal erlaubt, andere Gäste werden gruppenweise zu einem Raucherraum gebracht. Die Partys kosten pro Person 14,90 Euro, müssen mindestens aus fünf und maximal aus zehn Leuten bestehen. Anmeldungen gibt es bereits, sagt Holger Schön: „Die wenigsten Menschen können um ein Uhr nachts ihre Wohnung mit 100 Dezibel beschallen und dazu lauthals mitgrölen.“ Unter https://room-escape-hannover.de/Escape-Club können Buchungen abgegeben werden. Schnell sein lohnt sicher: Die Mini-Discos dürften bundesweit einzigartig sein.

Von Andreas Voigt