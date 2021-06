Hannover

Frank Hanebuth (56), Chef des aufgelösten Hells-Angels-Charters Hannover, wird wieder der Prozess gemacht. Der Rocker-Boss muss am Donnerstag, 2. September, um 11 Uhr vor das Amtsgericht Hannover. Vorgeworfen wird ihm gefährliche Körperverletzung im Zusammenhang mit einer Schlägerei, die es im Oktober 2020 im Steintor-Viertel gegeben hatte. Mit Hanebuth auf der Anklagebank sitzt Ali S. (36).

In jener Oktobernacht soll es zwischen einem Gast und Türstehern zu einer Auseinandersetzung im Steintor gekommen sein. Als mehrere Polizisten dem Mann zur Hilfe kommen wollten, sollen Hanebuth, Ali S. und mindestens acht weitere Personen den Beamten den Weg versperrt und sie so am Eingreifen gehindert haben.

Einspruch gegen Strafbefehle

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, soll Ali S. einem Polizisten gegen die Hand geschlagen haben. Gegen Hanebuth und den 36-Jährigen waren Strafbefehle erlassen worden, gegen die beide Einspruch eingelegt haben. Deshalb kommt es nun zum Prozess.

Hanebuth war im Anschluss an den Einsatz mehrere Stunden von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, weil er einem Platzverweis nicht nachgekommen war.

Von Britta Mahrholz