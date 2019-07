Hannover

Was für Kinder das Seepferdchen ist bei den Robben im Zoo Hannover das Seebärchen. Denn auch der Nachwuchs in der Yukon Bay muss das Schwimmer erst lernen, bevor er in die Wellen des Bassins entlassen werden kann.

Die kleinen Robben „James“ (am 13. Juni geboren) und „Hudson“ (14. Juni) haben die ersten Wochen hinter den Kulissen verbracht. Erst etwa zwei Wochen nach der Geburt trauen sich Seebärenjungtiere zum ersten Mal ins Wasser.

Zur Galerie Der Seebären-Nachwuchs tobt lautstark durch das Hafenbecken der Yukon Bay im Zoo Hannover.

Auch im Zoo wurden die Kleinen mit den großen Augen langsam an das nasse Element gewöhnt. Um ganz sicher zu gehen, dass sie sich über Wasser halten und alleine wieder an Land klettern können, verlegten die Tierpfleger die ersten Schwimmstunden in ein flaches Übungsbecken. Jetzt sind die beiden groß und schwimmstark genug, um sich in das Hafenbecken zu stürzen.

Luftblasen jagen

Und das tun sie auch – besonders gerne tauchen sie vor den Scheiben der Unterwasserwelt und jagen Luftblasen. Sie wedeln dabei mit ihren extrem langen Flossen umher und wirken ein wenig wie märchenhafte Wasserwesen.

Noch werden die Kleinen allerdings schnell müde, daher machen sie vormittags nur stundenweise einen Ausflug in die Wellen, bevor sie zum Schlafen wieder hinter die Kulissen verschwinden. Aber mit jedem Tag werden sie kräftiger – und mutiger. Vor allem der kleinere James lehrte bereits so manchem Gummistiefel das Fürchten. In das weiche Gummi lässt es sich mit spitzen Zähnen ganz wundervoll beißen.

Wie alle Seebären-Kinder, sind auch James und Hudson immer nur gemeinsam zu sehen. In freier Wildbahn schließen sich die Jungtiere von Seebären zu einem Kindergarten, also in Gruppen zusammen, während ihre Mütter im Meer auf Nahrungssuche gehen. Gemeinsam ist man eben stärker.

Von kra