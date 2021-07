Hannover

Das kam in letzter Konsequenz nicht überraschend: Anja Ritschel (Grüne) ist am Donnerstag bei der Wahl zur neuen Wirtschafts-und Umweltdezernentin bei der Stadt Hannover durchgefallen. Bei der geheimen Abstimmung im Rat bekam die 55-Jährige lediglich 31 Ja Stimmen – 33 wären mindestens erforderlich gewesen. Gegen sie stimmten 24 Ratsmitglieder, kein Ratsmitglied hatte sich enthalten. Drei Mitglieder des Ampel-Bündnisses haben gegen sie gestimmt.

Das Bewerbungsverfahren muss nun neu eröffnet werden. Die Wahl Ritschels durch die Ampelgruppe galt im Vorfeld schon wegen der jüngsten Querelen um die Straßensperrungen in der City bis zuletzt nicht als sicher – am Ende hat sich das bewahrheitet. Offenbar hat auch die Vorstellung Ritschels vor dem Rat die Skeptiker nicht umstimmen können.

Anja Ritschel sollte zum 1.September die Nachfolge von Sabine Tegtmeyer-Dette als Hannovers neue Wirtschafts- und Umweltdezernentin antreten. Die Abstimmung in der Eilenriedehalle des Hannover Congress Centrums (HCC) war geheim. Ratsmitglieder hatten im Vorfeld der Sitzung bereits gemutmaßt, dass das Ratsbündnis den Personalvorschlag von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nicht mittragen könnte.

Viel Lob für die Arbeit der scheidenden Ersten Stadträtin

Auch bei der CDU war zu hören gewesen, die Kandidatin habe bei der fraktionsinternen Vorstellung nicht überzeugen können – bei dem Abstimmungsergebnis haben sie offenbar gegen die Kandidatin gestimmt. Anja Ritschel arbeitete zwölf Jahre als Umweltdezernentin in Bielefeld, sie studierte Landespflege und lebte viele Jahre in Hannover. Im hannoverschen Rathaus kannte man die neue Dezernentin schon in einer anderen Rolle – sie war persönliche Referentin des damaligen Umweltdezernenten Hans Mönninghoff (Grüne). „2018 hat Hannover den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Für mich ist es Ansporn, dieser Auszeichnung durch mein Wirken als Wirtschafts-und Umweltdezernentin weitere Taten folgen zu lassen“, sagte Ritschel noch in ihrer Bewerbungsrede. Daraus wird nun nichts.

Ritschel war als Nachfolgerin für Sabine Tegtmeyer-Dette vorgesehen, die seit August 2013 Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin bei der Stadt Hannover war und zudem Erste Stadträtin. Die 60-Jährige hatte vor Monaten schon erklärt, nicht wieder kandidieren zu wollen. Aus der Verwaltung scheidet sie zum 31. Juli aus, am Donnerstag verabschiedete sie der Rat – mit reichlich warmen Worten. Sabine Tegtmeyer-Dette habe die Verwaltung zwei Mal verantwortungsvoll in den vakanten Zeiten des Oberbürgermeisters und damit in schwierigen Zeiten geleitet. „Du hast Dich in dieser Zeit reingekniet und mit größter Sorgfalt und höchster Priorität die Verwaltung geleitet“, sagte Bürgermeister Thomas Hermann.

Blumen vom Oberbürgermeister: Belit Onay (rechts) hat die scheidende Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette gemeinsam mit dem Rat der Stadt Hannover verabschiedet. Quelle: Wallmüller

OB Onay lobte ebenfalls die herausragende Arbeit und zählte einige große und kleinere Leistungen auf wie den Verbleib der hannoverschen Firma Conti, die Erweiterung der Rolle der städtischen Häfen, die Sanierungen im HCC, die Einführung des Hannoccinos und die Rolle der Dezernentin in der Corona-Krise, in der sie sich als Macherin gezeigt habe und etwa dem Einzelhandel durch die Teilnahme an der „Modellkommune“ entscheidend geholfen habe. Die scheidende Dezernentin selber gab einen kurzen Abriss ihrer Arbeit in den vergangenen acht Jahren und bedankte sich vor allem für die konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2019, als sie Vertreterin des Oberbürgermeisters war: „Ich habe damals ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl wahrgenommen, sowohl im Rat als auch in der Verwaltung.“ Und: „Ich freue mich, wenn ich einen kleinen Beitrag zur Lebensqualität in Hannover beitragen konnte.“

Immerhin er wurde gewählt: Nachfolger von Sabine Tegtmeyer-Dette als Erster Stadtrat wird zum 1. August Finanz- und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe (SPD). Der Stadtkämmerer wurde mit 38 Ja-Stimmen zu 15 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen ebenfalls in geheimer Wahl zum Stellvertreter von OB Belit Onay (Grüne) gewählt. Damit hat vor allem die SPD nun ihren Wunschkandidaten – zwei Grüne an der Spitze der Verwaltung, damit konnte sich die größte Fraktion im Rat der Stadt nie wirklich anfreunden. Axel von der Ohe ist seit Juli 2017 Stadtkämmerer und genießt fraktionsübergreifend einen sehr guten Ruf. Über einen gesamtstädtischen Bogen, beginnend bei der Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit der Stadt Hannover in den kommenden Jahren, kam von der Ohe auch auf kleinere kommunalpolitische Themen zu sprechen, um die er sich als Erster Stadtrat kümmern möchte: „Unsere Verwaltung ist in Teilen nicht immer so aufgestellt, wie es unsere Kunden und Kundinnen erwarten.“ Da müsse man besser werden. Von der Ohe wurde ebenfalls für acht Jahre gewählt – seine aktuelle Amtszeit wäre noch vier Jahre gegangen. Sie verlängert sich somit durch die Wahl zum Ersten Stadtrat um weitere vier Jahre.

Zweiter Mann in der Stadtverwaltung: Finanz-und Ordnungsdezernent Axel von der Ohe ist neuer Erster Erster Stadtrat und damit Vertreter des Oberbürgermeisters. . Quelle: Wallmüller

