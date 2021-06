Hannover

Die Stammgäste werde er vermissen, „meine Golden Boys, die uns vor, aber auch während Corona die Treue gehalten haben“, sagt Nino Pollicino (54). Der Chef des „Da Vinci“ an der Hildesheimer Straße 228 schließt am Mittwochabend nach Geschäftsschluss die Türen seines Ristorante ein letztes Mal. Nach 28 Jahren ist Schluss, die Pandemie war eine zu starke Belastung für den Betrieb.

Ungewissheit war zu groß

„Corona“, formuliert es der Patron, „hat ein Loch in unsere Seele und unser Herz gerissen.“ Er habe versucht, das Geschäft solange wie möglich aufrecht zu erhalten. Wollte niemanden kündigen, „das gehört sich nicht, wir sind hier wie eine Familie“. Aber die Ungewissheit sei einfach zu groß gewesen. „Wir sind ein Betrieb mit 160 Plätzen, durften nur 80 anbieten. Wir haben uns an alle Hygieneregeln gehalten, haben umgebaut, die Streifen auf den Boden geklebt. Aber dann kam doch wieder der Lockdown. Und der wurde verlängert, immer wieder. Es war einfach keine Perspektive da.“ Geschäftlich sei das natürlich herausfordernd gewesen, vor allem aber für die Motivation. „Irgendwann musste ich die Notbremse ziehen.“

Beim Gastro-Test 1998: Vater Vincenzo (rechts) und Sohn Nino Pollicino posieren mit Köstlichkeiten. Quelle: Herbert Rogge

Damit schließt die Pandemie ein weiteres Kapitel der Gastro-Geschichte Hannovers: Ninos Vater Vincenzo Pollicino war 1958 aus Neapel nach Hannover gezogen. In den 1970ern hatte er am Anzeigerhochhaus am Steintor die Piccola Pizzeria gegründet. Gleich neben der damaligen Disco Rotation verkaufte er seine Pizzen, brachte dabei laut Familienlegende sogar die Calzone nach Hannover.

Die inoffizielle Expo-Kantine

1993 dann gründete Vincenzo mit seinen Söhnen Nino und Gianni Pollicino (50) das „Da Vinci“ in Döhren. „Wir wussten nicht, ob das gut gehen würde“, erinnert sich Sohn Nino. „Wir hatten viele Plätze, lagen direkt am Highway, der Hildesheimer Straße. Aber wir wollten es probieren.“ Der Mut zahlte sich aus: Das Ristorante wurde bald zur inoffiziellen Expo-Kantine, Nino Pollicino erinnert sich an Gäste wie Altkanzler Gerhard Schröder (77) oder Altbundespräsident Christian Wulff (62).

Im März 2021: Gianni und Sandra Pollicino als NP-Wirte der Woche in ihrem Ristorante Gianni am Großen Hillen in Kirchrode. Quelle: Michael Wallmüller

Gianni Pollicino machte sich 2003 mit Ehefrau Sandra selbstständig und gründete das „Ristorante Gianni“ am Großen Hillen in Kirchrode. „Dort wird unsere Familientradition fortgeführt“, wirbt Nino für den Betrieb seines Bruders. „Und ich mache jetzt erst einmal Pause und schaue in Ruhe, wie es weitergeht.“

Von Verena Koll