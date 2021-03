Hannover

Ein Stadtbezirk im Fokus: Der Bau des 18.Gymnasiums auf dem Schützenplatz Am Sandberge und das Neubaugebiet Kronsrode – das größte Baugebiet in Niedersachsen – führt in Kirchrode-Bemerode-Wülferode zu umfänglichen Infrastrukturmaßnahmen, über die die Ratspolitik aktuell befindet und nächste Woche beschließt. Es geht dabei auch um den Umzug des Schützenvereins Bemerode, die Erweiterung der Sportanlage des TSV Bemerode, den Neubau einer dreizügigen Grundschule (Grundschule Kronsberg) und um den Erweiterungsbau der IGS Kronsberg auf dem Gelände Kattenbrockstrift, den Bau von zwei Kitas sowie den Bau einer weiteren dreizügigen Grundschule (Arbeitstitel Kronsberg-Süd) mit einer Außenstelle im Stadtteilzentrum KroKus.

Da entsteht was: In Niedersachsens größtem Neubaugebiet Kronsrode werden 3500 Wohnungen für 8000 Menschen gebaut. Deshalb muss die Infrastruktur im Stadteil Bemerode gerade im Bereich von Schule und Sport angepasst werden. Quelle: Mosaik Architekten

Der Stadtbezirk wächst, und damit auch seine Infrastruktur, doch das zieht sich – einige Pläne sind bereits 20 Jahre alt, nun nimmt das Thema aber Fahrt auf. „Wir sind erst mal froh, dass es aus der Ratspolitik ein Zeichen gibt, dass es weitergeht“, sagt Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD). Aber: Vieles sei auf Jahre ausgelegt, vieles sei weiter offen, was nicht alle Planungen einfacher mache. Was der Bezirksbürgermeister meint: In der Programmdrucksache zu den Infrastrukturmaßnahmen, die nun im Rat verabschiedet wird, fehlen Jahresangaben, wann welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden – ein Resultat des großen Finanzloches in der Stadtkasse, es fehlt das Geld: 250 Millionen Euro vergangenes Jahr, 200 Millionen Euro in diesem Jahr.

Kita und Grundschule am Rande der Bezirkssportanlage

Doch der Druck auf die Stadt wächst, etwas tun zu müssen. Wie beim 18. Gymnasium, stadtweit fehlen Schulplätze. Der Neubau setzt in Bemerode einen Dominoeffekt in Gang: Der Umzug von Vereinsheim und der Schießanlage der Schützengesellschaft ist nämlich Voraussetzung dafür, dass die Stadt mit dem Neubau des 18. Gymnasiums beginnen kann – weil dann erst das notwendige Grundstück frei wird. Das vierzügige Gymnasium soll bis zum Sommer 2025 errichtet werden und etwa 70 Millionen Euro kosten. Die Bauverwaltung prüft den Neubau eines gemeinsamen Vereinsheims für Schützen und dem TSV inklusive Schießsportanlage – mehr ist bislang nicht passiert. „2021 sollten die Schützen eigentlich schon ins neue Vereinsheim beim TSV ziehen. Von diesem Zeitfenster ist nichts übrig“, sagt Bernd Rödel.

Druck gibt es aber auch bei den Grundschulen im Stadtbezirk, die Stadt rechnet bei weiter steigenden Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2025/26 vor allem durch Kronsrode damit, dass eine sechste Grundschule nötig wird. Geplant wird eine vierzügige Grundschule im Ganztag im südlichen Bereich der Bezirkssportanlage. Vorteil: Das Grundstück gehört der Stadt und ist mit Bus und Bahn erschlossen. Und: Der geplante Standort liegt an der Schnittstelle zwischen den traditionellen Wohnquartieren Bemerode und Kronsberg mit dem aktuellen Baugebiet Kronsrode-Süd. Für den nördlichen Bereich der Bezirkssportanlage plant die Stadt noch eine Kita mit fünf Gruppen, zwei Krippengruppen (30 Plätze), zwei Kita-Gruppen (50 Plätze) und eine altersübergreifende Gruppe – alles ebenfalls im Ganztag.

Oheriedepark wird zum zentralen Festplatz für alle

Die Erweiterung und Neukonzeption der Bezirkssportanlage steht im Mittelpunkt der Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der Schule und des Sports. Bereits beschlossen sind ein weiterer Kunstrasen– und Beachsportplatz für den TSV, dazu kommt der Neubau des Vereinsheims mit gemeinsamer Nutzung durch die Schützen, acht Tennisplätze, ein Rasenkleinspielfeld, zwei Rasenplätze (Fußball) und ein weiteres Kleinrasenfeld zur Abdeckung weiteren Sportbedarfes. Der weitere Kunstrasen mit Beachsportfeld entstehen bereits, kosten zusammen 1,9 Millionen Euro. An den Unterhaltungskosten des Kunstrasens in Höhe von 5000 Euro beteiligt sich der TSV wie alle übrigen Vereine, denen aktuell ein Kunstrasen aus dem städtischen Projekt bezahlt wird.

Für den gesamten Stadtbezirk von Bedeutung ist außerdem die Verlagerung der Schützenfestwiese vom alten Standort Am Sandberge in den Oheriedepark. Der soll insgesamt zum Festplatz auch für Osterfeuer, Kindertheater und Zirkusse erweitert werden und gilt als letzter Dominostein der Infrastrukturmaßnahmen.

Von Andreas Voigt