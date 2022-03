Hannover

Die Deutsche Bahn zeigt klare Kante gegen Rassismus, Mobbing und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – zumindest auf dem Papier, in einer Konzernbetriebsvereinbarung. Doch wie sieht es im Arbeitsalltag aus? Eine Zugbegleiterin (43) hat am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht Hannover wegen Mobbings auf eine Entschädigung von 30.000 Euro geklagt. Die Diffamierungen am Arbeitsplatz hätten sie krank gemacht, sagte sie. Richterin Kirsten Kloy wies die Klage zurück. Die Vorwürfe gegen den Arbeitgeber seien nicht schlüssig genug, entschied sie.

Die Klägerin sei im Oktober 2019 vom Bahnvorstand angehört worden, sagte ihr Anwalt Michael Falke. Doch außer einer Bewerbung auf eine freie Stelle oder einer Abfindung habe man ihr nichts angeboten.

Kollege beschimpfte Klägerin in sexistischer Weise

Es gab also Personalgespräche mit Kollegen der Zugbegleiterin. Und am 14. März 2019 einen Vorfall. Ein Kollege beleidigte die 43-Jährige. Er wurde abgemahnt.

In einer emotionalen Erklärung erzählt die Klägerin nun vor Gericht, dass das Mobbing 2011 angefangen habe. Damals habe sie die sexuelle Anmache eines Kollegen abgewiesen. Anschließend sei ein schikanöses Verhalten gegen sie an der Tagesordnung gewesen. Kollegen pfiffen hinter ihr her. Sie solle sich mal umdrehen, hieß es. Die fünf Männer hätten ihren Po begutachten wollen, berichtet die 43-Jährige. Das sei im Dezember 2011 gewesen. Bei anderer Gelegenheit habe ihr ein Mitarbeiter Pornovideos gezeigt.

Bahn hat auf Vorwürfe reagiert

Der Anwalt der Deutschen Bahn sieht das Unternehmen zu Unrecht in ein schlechtes Licht gestellt. „Wir haben auf alle Vorwürfe reagiert.“ Aber man habe der Klägerin die Inhalte der vertraulichen Personalgespräche nicht mitteilen können. Emotional wird der Rechtsanwalt, als die Klägerin von dem Video einer Betriebsfeier berichtet. Es soll zeigen, wie sich eine Vorgesetzte vor den Augen aller von einem Kollegen die Brüste massieren lässt. Die Zugbegleiterin: „Das sagt doch alles.“

Der Bahn-Anwalt reagierte erbost: „So langsam reicht es mir mit den Unterstellungen, wir seien ein Swinger-Club bei der Bahn.“ Viele Kollegen fühlten sich von der Klägerin beleidigt. Richterin Kloy versachlichte die Debatte mit einer Frage an die 43-Jährige: „Welche Ansprüche leiten sie aus dem Video ab?“ Mit anderen Worten: Mit dem Video kann die Klägerin keine Entschädigung wegen Mobbings begründen.

Gibt es eine „Magdeburger-Gruppe“?

Die Aufregung des Bahn-Anwalts begründet sich auch damit, dass die Klägerin seit Jahren von einer „Magdeburger Gruppe“ innerhalb der Bahn-Niederlassung Hannover spricht. Sie meint Kollegen, überwiegend aus Ostdeutschland, die unverbindlich sexuelle Beziehungen am Arbeitsplatz eingingen. Und wer nicht mitspiele, der werde gemobbt, meint die Zugbegleiterin. Der Bahn-Anwalt erklärt dazu: „Eine solche Gruppe ist uns nicht bekannt.“

Ein gerichtlicher Vergleich kam nicht zustande. In der nächsten Woche wollen die Anwälte telefonieren, um auch über eine Aufhebung des Arbeitsvertrags zu sprechen.

