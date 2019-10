Obdachlose muss ihr „Little Home“ räumen

Hannover

Die obdachlose Erika Heine hat vor dem Verwaltungsgericht Hannover eine herbe Niederlage erlitten. Sie darf mit ihrem Mini-Haus, ein sogenanntes „Little Home“, nicht weiter auf der Fahrbahn des Roncallihofes in Ricklingen stehen bleiben. Mit einem Eilantrag wollte sie verhindern, dass die Stadt am Sonnabend ihr kleines Zuhause räumt (NP berichtete).

Mini-Haus entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen

Wie ein Gerichtssprecher nun mitteilte, lehnte das Verwaltungsgericht den Eilantrag nun ab. „Das Abstellen eines Mini-Hauses auf der Fahrbahn einer öffentlichen Straße zum Zwecke der dauerhaften Übernachtung sowie der Unterbringung persönlicher Habe bedürfe einer straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnis, die die Stadt nicht erteilt habe“, begründete das Gericht seine Entscheidung. Das Mini-Haus dürfte zudem nicht den Anforderungen an die öffentliche Sicherheit und Ordnung entsprechen, denn der fließende Verkehr bewege sich in nächster Nähe um das Mini-Haus der Obdachlosen herum, hieß es weiter. Außerdem sei nicht geklärt, so die Richter, wie Abfälle und Abwasser beseitigt würden.

Erika H. lehnte zahlreiche Hilfsangebote ab

Zunächst hatte das „Little Home“, das eine Kölner Initiative der Obdachlosen zur Verfügung gestellt hatte, auf dem Privatgrundstück der Sankt-Augustinus-Kirchengemeinde gestanden. Die Gemeinde hatte die Holzhütte dort aber räumen lassen, nachdem sich die Frau geweigert hatte, einen alternativen Stellplatz zu akzeptieren. In ihrem Eilantrag argumentierte Erika Heine, Dritte hätten ihr Haus von dem Privatgrundstück auf die Straße gesetzt. Das sei rechtlich aber unerheblich, da sie nicht auf ein anderes Privatgrundstück umziehen wolle, auf dem das Aufstellen der Behausung erlaubt wäre, befand dagegen die Kammer. Die Obdachlose habe sich diesen Standort somit widerrechtlich zu eigen gemacht. Mehrere Hilfsangebote der Stadt sowie des Vereins „Little Home“ habe die Frau abgelehnt.

Die Stadt Hannover hat angekündigt, das Mini-Haus am Sonnabend von der Fahrbahn zu entfernen. Innerhalb von drei Monaten werde man der Obdachlosen das „Little Home“ wieder herausgeben, sofern sie einen erlaubten Stellplatz auf einem Privatgrundstück nachweise, teilte die Stadt mit. Die Kosten für die Räumung und Verwahrung ihrer Hütte sollen Erika Heine nicht in Rechnung gestellt werden.

Von Britta Lüers