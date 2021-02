Hannover: Richter schickt siebenfache Mutter ins Gefängnis

Hannover

Mit weit ausladenden Gesten und weinerlichem Gesichtsausdruck beteuert Anisoara V. (33) ihre Unschuld. Häufig fällt sie der Dolmetscherin ins Wort. Doch von all der Theatralik hat sich Amtsrichter Reinhard Meffert am Donnerstag nicht beeindrucken lassen. Er verurteilte die Mutter von sieben Kindern zu acht Monaten Gefängnis – ohne Bewährung.

Die Frau hatte am 30. April 2020 bei der N-Bank Antrag auf Subvention gestellt. Wegen Corona seien ihr Einnahmen aus ihrem gewerblichen Schrotthandel verloren gegangen. Am 8. Mai hatte die Hartz-IV-Empfängerin 9000 Euro auf dem Konto.

Mit Dürer-Händen und Blick nach oben erzählte sie dem Gericht eine schier unglaubliche Geschichte. Da sei ein Mann in ihre Unterkunft gekommen. Er habe gesagt: „Ich will euch helfen!“ Also gab die Angeklagte ihm den Ausweis und die EC-Karte – fertig war der Antrag. „Ich kann gar nicht lesen und schreiben“, erklärte V.

Angeklagte bekommt mehr als 2000 Euro Sozialgeld

Dazu muss man wissen, dass die Frau an sozialer Unterstützung und Kindergeld deutlich mehr als 2000 Euro monatlich erhält, und dazu noch mietfrei wohnen darf. Und das nun schon seit fast sieben Jahren. So ganz unerfahren könne sie also im Umgang mit deutschen Behörden nicht sein, meinte der Richter. Die Angeklagte erwiderte wiederholt: „Das hat immer die Dolmetscherin gemacht.“

Zeitweise erinnerte die Befragung der erfahrenen Mutter an absurdes Theater. „Haben Sie gedacht, dass sie 9000 Euro für Corona einfach so bekommen?“, wollte Richter Meffert wissen. Die Antwort kurz und knapp: „Als Hilfe.“ Die Nachfrage: „Dachten Sie, Sie sind Verona Pooth: Hier werden Sie geholfen?“. Die Antwort der Delinquentin: „Wegen Corona.“

2000 Euro für den Helfer als Betrügerlohn

Derzeit sind beim Amtsgericht Hannover etwa 50 Verfahren wegen Subventionsbetruges anhängig. In der Urteilsbegründung sprach der Richter von einer „organisierten Vorgehensweise“. Häufig gehen die Taten von einer südosteuropäischen ethnischen Minderheit aus. Häufig sagen die Angeklagten im Stile von Anisoara V. aus.

Und die Geschichte der Angeklagten wurde noch hanebüchener. Noch am Tag der Überweisung der Corona-Hilfe hob sie 2000 Euro in bar ab. „Ich bin überzeugt, das war der Lohn für ihren Helfer.“ Die Angeklagte sagte aus, dass sie das Geld für Kleidung, Windeln und Nahrung ihrer Kinder brauchte. Doch warum hat sie in den Supermärkten im Frühjahr 2020 immer per EC-Karte bezahlt? Das konnte sie nicht erklären.

Der Angeklagten bescheinigte der Richter eine „Absaugmentalität“. Eine Bewährung sei nicht mehr möglich, weil sie zur Tatzeit bereits unter Bewährung stand. Anisoara V. ist bereits mehrfach wegen Diebstahls und Betrugs vorbestraft. Die Summe von 9000 Euro hat sie zurückgezahlt.

