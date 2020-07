Hannover

Amtsrichter Michael Siegfried hat selbst Fußball gespielt. Aus diesem Grund war das ein klarer Fall für ihn. Sich nach einem Foul mit einem Kopfstoß revanchieren, geht gar nicht. Insofern stand die Schuld von Reinhard Schild (29, Name geändert) fest.

5. Oktober 2019: Die SG Hannover 74 spielt gegen Letter 05. In der 76. Minute steht es 2:2 in der Kreisligaparty. Da fährt Reinhard Schild von Letter 05 einen Konter. Etwa in Höhe der Mittellinie hält ihn der Mannschaftskapitän der SG am Trikot fest. Ein taktisches Foul. Der 23-jährige Student wird mit Gelb verwarnt.

Kopfstoß nach taktischem Foul

Doch Reinhard Schild war so sauer, dass er seinen Kopf gegen den Oberkiefer des Gegners rammte. Ein Treffer mit großen Folgen. „Ich hatte einen Blackout. Mir sind sämtliche Sicherungen durchgebrannt“, gestand der Angeklagte am Montag im Amtsgericht Hannover. Die rote Karte und eine Sperre für acht Pflichtspiele waren die sportgerichtliche Folge.

Nun ging es um die strafrechtlichen Folgen. Sein Kontrahent nahm die Entschuldigung im Gerichtssaal entgegen. Aber seit dieser Attacke ist sein linker Schneidezahn schief. „Der Zahn ist abgestorben“, sagt der Fußballer. Jetzt drohe eine Wurzelbehandlung.

Verfahren eingestellt

Richter Siegfried fand eine sportliche Lösung. Anstatt den Angeklagten zu einer Geldstrafe zu verurteilen, stellte er das Verfahren ein. Im Gegenzug muss Reinhard Schild 900 Euro Geldbuße an seinen Gegenspieler zahlen. Da er gerade auf Kurzarbeit ist und bald Vater wird, tut ihm jeder Euro weh. Und auf ihn warten noch die Schmerzensgeldforderungen und Arztrechnungen des Studenten. Die 900 Euro werden auf das Schmerzensgeld angerechnet.

„Ich konnte das Verfahren nur einstellen, weil sie noch nicht vorbestraft sind“, erklärte der Richter dem Angeklagten. Auch für das Opfer war das die beste Lösung. Von einer Geldstrafe hätte er gar nichts gehabt. Das Geld wäre in die Landeskasse geflossen.

