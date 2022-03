Hannover

Heißt es der oder das Risotto? Der Duden ist unschlüssig – eindeutig ist aber, dass die norditalienische Spezialität ein cremiger Genuss ist! Vorausgesetzt, man hält sich an die Grundregel: rühren, rühren, rühren! Rebecca Nonnast, Küchenchefin im Restaurant „Vier Jahreszeiten“, stellt vier Rezepte vor. Den Milanese-Klassiker mit Safranfäden, außerdem Variationen mit Trüffelbutter, Kürbis oder grünem Spargel.

Bei einem guten Risotto hängt sehr viel von der richtigen Brühe ab. Die kann man selber zubereiten: „Verwenden Sie Wurzelgemüse und Lauch im Verhältnis eins zu fünf mit eiskaltem Leitungswasser. Dann geben Sie Aromaten wie Pilze, Tomate und Gewürze dazu“, sagt Nonnast. Lorbeer, Piment, Senf, Wacholderbeeren, Nelke, Pfeffer, frische Kräuter geben der Brühe eine tolle Note. „Das lassen Sie für ein bis zwei Stunden auf mittlerer Hitze köcheln. Für einen Kalbsfond verwenden Sie zusätzlich Kalbsfleischabschnitte oder Knochen.“ Leicht salzen, fertig ist die Brühe!

Risotto alla Milanese

Den Safran in 75 Milliliter warmem Wasser in eine Schüssel geben und ziehen lassen. Die Schalotten schälen und fein würfeln. In einem Topf mit der Hälfte der Butter auf mittlerer Hitze glasig dünsten.

Risotto alla Milanese. Quelle: Christian Behrens

Den Reis hinzugeben und etwa drei Minuten unter Rühren mit anschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen, Lorbeerblatt dazugeben und den Wein einreduzieren. Den Safran mit Wasser zugeben, nach und nach bei mittlerer Hitze kellenweise mit warmer Brühe auffüllen und ständig umrühren, damit der Reis nicht anbrennt. Wenn die gesamte Brühe aufgefüllt wurde, den Rest Butter unterrühren, geriebenen Parmesan ebenfalls zugeben, den Topf mit einem Deckel verschließen und bei ausgeschalteter Herdplatte zehn Minuten ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm Carnaroli-Reis (Mittelkornreis) 200 Gramm Butter 250 Milliliter guter Weißwein 1 Lorbeerblatt 2 Schalotten etwa 1200 Milliliter Gemüsefond oder Kalbsfond 250 Gramm Parmesan (24 Monate gereift) 0,4 Gramm Safran

Trüffelrisotto mit pochiertem Bioei

Die Schalotten schälen und fein würfeln. In einem Topf mit der Hälfte der Butter auf mittlerer Hitze glasig dünsten. Den Reis hinzugeben und etwa drei Minuten unter Rühren anschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen und den Wein einreduzieren.

Trüffelbutter zugeben und nach und nach bei mittlerer Hitze kellenweise mit warmer Brühe auffüllen und ständig umrühren. Wenn die gesamte Brühe aufgefüllt wurde, den Rest Butter unterrühren, den geriebenen Parmesan ebenfalls zugeben, den Topf mit einem Deckel verschließen und bei ausgeschalteter Herdplatte zehn Minuten ziehen lassen.

Trüffelrisotto mit pochiertem Ei. Quelle: Christian Behrens

Einen Topf mit etwa vier Liter Wasser aufstellen, den Essig hinzugeben und zum Kochen bringen. Den Topf von der Herdplatte nehmen, mit einem Schneebesen umrühren und so eine Art Strudel erzeugen. Dann nach und nach die Eier hineingleiten lassen und einzeln pochieren, dann mit einer Kelle vorsichtig herausheben. Der Vorgang dauert pro Ei etwa drei bis vier Minuten.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm Carnaroli-Reis (Mittelkornreis) 100 Gramm Butter 150 Gramm Trüffelbutter 200 Milliliter guter Weißwein 2 Schalotten etwa 1200 Milliliter Gemüsefond oder Kalbsfond 200 Gramm Parmigiano Reggiano (24 Monate alt) 60 Gramm frischer Trüffel (nach Verfügbarkeit) 4 Stück frische Bioeier (Größe L) 40 Milliliter Weißweinessig

Danach das Risotto auf einen Teller geben, mit einem Esslöffel eine Kuhle hineindrücken und das pochierte Ei auf dem Risotto platzieren. Nach Geschmack mit dem frisch gehobelten Trüffel garnieren.

Erbsenrisotto mit grünem Spargel

Die Schalotten schälen und fein würfeln. In einem Topf mit der Hälfte der Butter auf mittlerer Hitze glasig dünsten. Den Reis hinzugeben und etwa drei Minuten unter Rühren anschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen, Lorbeer dazugeben und den Wein einreduzieren. Nach und nach bei mittlerer Hitze kellenweise mit warmer Brühe auffüllen und ständig umrühren, damit der Reis nicht anbrennt.

Erbsenrisotto mit grünem Spargel. Quelle: Christian Behrens

In der Zwischenzeit den grünen Spargel waschen und nach Bedarf putzen. Danach den Spargel angeschrägt in Scheiben schneiden und in Olivenöl in einer Pfanne scharf anbraten. Den Thymian hinzugeben und mit etwa 50 Gramm Butter bei mittlerer Hitze etwas glasieren.

Wenn die gesamte Brühe im Risotto aufgefüllt wurde, den Rest Butter unterrühren, den geriebenen Grana Padano und die Erbsen hineingeben. Den Topf mit einem Deckel verschließen und bei ausgeschalteter Herdplatte zehn Minuten ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Erbsenrisotto auf den Teller geben, grünen Spargel anlegen und Ziegenfrischkäse über das Risotto bröseln.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm Carnarolireis (Mittelkornreis) 150 Gramm Butter 200 Milliliter guten Weißwein 1 Lorbeerblatt 2 Schalotten etwa 1200 Milliliter Gemüsefond oder Kalbsfond 150 Gramm Grana Padano 200 Gramm Tiefkühlerbsen 1 Bund grünen Spargel 80 Milliliter Olivenöl 3 Zweige frischem Thymian 150 Gramm Ziegenfrischkäse

Kürbisrisotto mit Pancetta und Thymian

Kürbis waschen, halbieren und von den Kernen befreien. In mittelgroße Würfel schneiden und mit 80 Milliliter Olivenöl marinieren. Zwei angedrückte Knoblauchzehen und den Rosmarin dazugeben und in einer Auflaufform bei 180 Grad für 20 Minuten goldbraun backen.

Kürbisrisotto mit Pancetta und Thymian. Quelle: Christian Behrens

Schalotten schälen und fein würfeln, Thymian zupfen. Beides in einem Topf mit der Hälfte der Butter auf mittlerer Hitze glasig dünsten. Reis hinzugeben und etwa drei Minuten unter Rühren mit anschwitzen. Mit dem Weißwein ablöschen und den Wein einreduzieren. Nach und nach bei mittlerer Hitze kellenweise mit warmer Brühe auffüllen und ständig umrühren, damit der Reis nicht anbrennt.

Wenn die gesamte Brühe aufgefüllt wurde, den Rest Butter unterrühren den geriebenen Grana Padano ebenfalls zugeben, den Topf mit einem Deckel verschließen und bei ausgeschalteter Herdplatte zehn Minuten ziehen lassen.

Zutaten für vier Portionen 600 Gramm Carnaroli-Reis 150 Gramm Butter 200 Milliliter guten Weißwein 2 Schalotten 1 Zweig Thymian etwa 1200 Milliliter Gemüsefond oder Kalbsfond 150 Gramm Grana Padano 1 kleiner Hokkaidokürbis circa 500 Gramm 80 Milliliter Olivenöl 3 Zweige Rosmarin 2 Knoblauchzehen 150 Gramm Pancettascheiben 50 Milliliter gutes Olivenöl

Währenddessen den Pancetta in einer Pfanne kross ausbraten. Danach das Risotto mit der Hälfte des Ofenkürbis’ verrühren und auf einen Teller geben. Die restlichen Kürbisstücke auf dem Risotto platzieren und mit dem kross gebratenen Pancetta garnieren. Mit 50 Milliliter gutem Olivenöl beträufeln und genießen.

