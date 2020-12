Hannover

In der Nacht zu Mittwoch gingen die Verhandlungen über die Zukunft der Deutschen Messe AG zu Ende. Management und Arbeitnehmervertretung einigten sich auf ein Sparkonzept, teilte Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) am Mittwochmorgen im Landtag in Hannover mit.

Konkret wird die Grundlage geschaffen, dass Stadt und Land als Träger mit einer Bürgschaft von 120 bis 130 Millionen Euro und einer Kapitalspritze von 20 Millionen Euro die Messegesellschaft stützen. Zudem wird es zu Kündigungen kommen: Die Zahl der Mitarbeitenden soll von 738 auf 525 gesenkt werden. Gastronomie und Übersetzung sollen ausgelagert werden.

Anzeige

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) betonte, die Messe sei ein „Juwel der niedersächsischen Wirtschaft“. Vor der Corona-Krise habe sie immerhin eine Wirtschaftskraft von 346 Millionen Euro gehabt. Dennoch bleibe die Gesellschaft nicht von den Veränderungen durch die Pandemie verschont. Umso wichtiger sei nun die Einigung. „Wir stellen jetzt die Messe AG für die Zukunft auf“, zeigte sich Bernd Althusmann überzeugt. Die Vereinbarung wurde für die nächsten zehn Jahre geschlossen.

Trotz Kündigungen gute betriebliche Mitbestimmung?

„Es ist ein guter Tag für Hannover, ein guter Tag für das Image der Messe“, betonte Frauke Heiligenstadt ( SPD). Die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion betonte, dass es wesentlich sei, dass die Zahl nur auf 525 Mitarbeitende reduziert wurde. So könne eine „gute betriebliche Mitbestimmung“ sichergestellt werden.

Jörg Bode ( FDP) forderte indes bessere Informationen über die Sozialverträglichkeit der Kündigungen. Daneben äußerte er Zweifel, dass die Unterstützung genüge. „Das muss die allerletzte Kapitalmaßnahme sein.“ Seiner Fraktion wäre es lieber gewesen, wäre die Rettung der Messe AG ohne eine Kaptitalspritze und ausschließlich mit Bürgschaften ausgekommen.

Stefan Wenzel (Grüne) betonte, dass es nun essenziell sei, genaue Konzepte für die Zukunftsfähigkeit des „wichtigen Unternehmens“ zu erarbeiten. Der Markt werde sich nach der Krise verändern. Umso wichtiger sei es, dass die Digitalisierung in den Fokus rücke.

Von Mandy Sarti