Hannover

Ein Restauranbetreiber aus Hannover hat über mehr als vier Jahre die Sozialversicherung um die Beiträge für etliche seiner Mitarbeiter betrogen. Er hatte sie erst gar nicht bei den zuständigen Trägern angemeldet und so insgesamt rund 52.000 Euro hinterzogen.

Die Fahnder der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Hannover waren den Machenschaften des 63-Jährigen bereits in der ersten Jahreshälfte 2019 auf die Schliche gekommen. Das Amtsgericht Hannover hat nun einen Strafbefehl in Höhe von 13.500 Euro erlassen, wie das Hauptzollamt am Dienstag mitteilte.

In Gang gekommen waren die Ermittlungen im Zuge eines Prüfverfahrens, so Behördensprecher Dominic Amfalder. „So etwas kann aus mehreren Gründen erfolgen, etwa wegen einer Anzeige. Es besteht dann aber noch kein Anfangsverdacht.“ Der ergab sich aber wenig später. Kaum hilfreich für den Gastronomen war, dass während der Prüfung einer seiner Mitarbeiter versuchte, sich abzusetzen. Die Flucht des Mannes konnte aber von den Zöllnern verhindert werden. Es folgten noch Mitte 2019 Durchsuchungen in Wohnung und Geschäftsräumen.

Langjährige Erfahrungen

Durch seine langjährigen Erfahrungen in der Gastronomie hätte der 63-jährige Gastronom von seinen Anmeldepflichten wissen müssen, betonte Amfalder. „Den Betrieb gibt es schon etwas länger.“ Außerdem hatte er schließlich einen Teil seiner Mitarbeiter ganz regulär angemeldet.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Amtsgericht hat nun wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 51 Fällen eine Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu je 50 Euro, also eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 13.500 Euro erlassen. Die einbehaltenen Sozialabgaben in Höhe von 52.000 Euro muss der Mann natürlich auch nachzahlen.

Von Andreas Krasselt