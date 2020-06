Hannover: Rentnerin (76) rammt Streifenwagen

Hannover

Bei einer Einsatzfahrt der Polizei in Linden hat eine Hannoveranerin (76) einen Streifenwagen gerammt. Die 76-Jährige und eine Beamtin (31) wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Die Besatzung des Streifenwagens befand sich am Donnerstag gegen 14 Uhr auf einer Einsatzfahrt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Fahrerin eines Renault Scenic vom Westschnellweg kommend bei Grün in die Kreuzung Fössestraße/ Bardowicker Straße eingebogen.

Polizeiauto übersehen

Kurz hinter der Haltelinie stoppte die Rentnerin ihr Auto ab, um einen Rettungswagen, der sich ebenfalls auf einer Einsatzfahrt befand, passieren zu lassen. Nachdem das Fahrzeug vorbeigefahren war, wollte die 76-Jährige geradeaus in die Bardowicker Straße weiterfahren.

Allerdings hatte sie laut Polizei nur eingeschränkte Sicht – rechts warteten mehrere Lastwagen. Die Autofahrerin übersah dann den von rechts kommenden Streifenwagen, dessen Besatzung mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht unterwegs war.

Wagen knallt gegen Mauer

Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls rollte der Renault über einen angrenzenden Gehweg. Dort prallte das Auto im Bereich der Bardowicker Straße gegen eine Mauer.

Bei dem Unfall zogen sich eine Polizeibeamtin und die 76-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Schaden liegt insgesamt bei 15.000 Euro.

Wer kann Hinweise geben?

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter Telefon 0511/1091888 zu melden.

Von Britta Mahrholz