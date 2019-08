Hannover

Sein Freund der Baum ist noch lange nicht tot. Ganz im Gegenteil! Seit Jahren kümmert sich der Lindener Rentner Peter Sandmann liebevoll um eine imposante Kastanie an der Wachsbleiche, ganz in der Nähe des Deisterkreisels. Der stattliche Baum war damals von der Miniermotte befallen. Heute strotzt er vor Gesundheit. Nicht zuletzt wegen der Pflege durch den mittlerweile 75-Jährigen.

Sandmann ist ohnehin ein Kümmerer. Schon früher hat er den meist von Jugendlichen großzügig verteilten Müll in seiner Nachbarschaft eingesammelt, was ihm nicht selten spöttische Bemerkungen eingebracht hat. Unverdrossen hat er seinen Kurs beibehalten. Und dass die Kastanie nun wieder so gut aussieht, macht ihn stolz.

„Vor einem Jahr haben sich die Blätter um diese Zeit schon alle gekringelt, Früchte hatte der Baum gar nicht getragen“, erinnert er sich. „Heute hängt da alles voll, bis auf den Boden.“

Regelmäßig Laub entsorgt

EINSATZ: Vor drei Jahren sah der Baum noch krank aus, fegte Peter Sandmann regelmäßig das Laub zusammen. Quelle: Behrens

Seine Hauptarbeit bestand im fleißigen Wegharken des Laubs. Solange noch die Blätter zum Winter fielen, ging Sandmann mit seinem Fächerbesen dabei, fegte alles zusammen und entsorgte es. Die Miniermotte legt nämlich ihre Eier auf den Blättern ab. Im heruntergefallenen Laub entwickeln sie sich. „Deshalb muss man das Laub entsorgen“, betont Sandmann (Lesen Sie hier den Artikel über seinen Einsatz vor drei Jahren).

Doch er hat, damit sich der angegriffene Baum wieder erholen kann, noch zu anderen Mittel gegriffen. Regelmäßig düngt er die Kastanien mit Kaffeesatz – ein beliebtes Hausmittel –, den er noch mit Eierschalen mixt. Er sammelt diese Abfälle in einem Plastikbeutel und verstreut sie dann in konzentrischen Kreisen um den Baum.

In welchem Ausmaß dieses Wundermittel zur Baumgenesung beigetragen hat, wagt auch er nicht zu sagen. „Vielleicht ein bisschen“, meint er. Schaden kann es jedenfalls nicht. Doch während Sandmann vor drei Jahren noch ziemlich allein mit seinem Baum war, ist das Grünflächenamt mittlerweile auch aktiv. Regelmäßig werde nicht nur die Wiese, sondern auch der unmittelbare Bereich um den Baum herum gemäht. „Dabei wird dann wohl auch das noch dort liegende Laub mit beseitigt“, freut sich der Rentner.

Die Stadt hält daher auch die Miniermotte aktuell nicht mehr für ein Problem. „Durch die regelmäßige Beseitigung des Laubfalls wird der Vermehrung und dem Befall von Bäumen weitestgehend entgegengewirkt“, erklärte Stadtsprecherin Michaela Steigerwald auf Anfrage. „Die Larven der Miniermotte entwickeln sich in dem abgefallenen Laub.“ Sorgen bereiten ihr dagegen Infektionen mit dem Bakterium Pseudomonas, wegen denen erst Anfang Juli zwei 70 Jahre alte Kastanien im Stadtteil Bult gefällt werden mussten.

Kleiner Schädling vom Balkan Miniermotten gehören zur Familie der Schmetterlinge und sind kleine Falter. Sie legen ihre Eier auf Blättern ab, wobei sich viele Arten auf einzelne Wirtspflanzen wie die Rosskastanie spezialisiert haben. Die Rosskastanienminiermotte hat sich in den vergangenen 25 Jahren vom Balkan aus immer weiter nach Norden und Westen ausgebreitet. Die erste Massenvermehrung fand Anfang der 1990er Jahre in Österreich statt. Seitdem rücken sie mit einer Geschwindigkeit von 40 bis 100 Kilometer pro Jahr weiter vor. Die Raupen fressen sich Gänge in den Blättern, die dadurch früher welken, sich einrollen und braun färben. Die Bäume können so weniger Nährstoffe aufnehmen. Das führt nicht unmittelbar zu einer Gefährdung, aber doch zu einer Schwächung.

Peter Sandmann ist dennoch sicher, dass auch in Zukunft zivilbürgerliches Engagement bei der Pflege der städtischen Natur wichtig bleibt. Da will er weiterhin mit gutem Beispiel vorangehen. Während andere lieber abwarten und Tee trinken, hält er es nun mal mit Kaffee.

Von Andreas Krasselt