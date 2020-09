Hannover

Das Büro auf Zeit, das sogenannte Coworking Space, ist auch in Hannover weiter auf dem Vormarsch. Nun hat das Berliner Startup Rent 24, das zu den weltweit führenden Coworking-Anbietern gehört, seinen ersten Standort in der niedersächsischen Landeshauptstadt eröffnet. Und damit seinen Expansionskurs fortgesetzt.

Flexible Bürokomplexe auf 1200 Quadratmetern

Im ehemaligen Allianz-Hochhaus an der Langen Laube 31, das inzwischen Tower 31 genannt wird, hat das Unternehmen im 14. und 15. Stockwerk auf rund 1200 Quadratmetern ein flexibles Bürokonzept aufgebaut. Und das kann sich sehen lassen: Die Büroräume sind topmodern eingerichtet, bieten den Mietern nach Angaben des Unternehmens „ein Rundum-Service mit modernsten Arbeitsbedingungen in privaten Büros und offenen Arbeitsbereichen“. Ergänzt wird das Angebot durch Konferenzräume, Lounge-Bereiche und Küchen. Sogar eine Hängematte gibt es in Hannovers Bürokomplex der Zukunft. Und natürlich einen einzigartigen Ausblick über die Stadt.

„ Hannover hat sich in den vergangenen Jahren als einer der Gründungs-Hotspots in Deutschland etabliert. Hier einen Coworking Space zu eröffnen, war für uns der nächste logische Schritt“, sagt Robert Bukvić, Gründer und Geschäftsführer von Rent24. Der ehemalige Basketballprofi ist mit Coworking-Projekten fünf Jahre nach der Unternehmensgründung an 70 Standorten auf drei Kontinenten erfolgreich. Mit dem neu gegründeten Coworking Space an der Brühlstraße will Bukvić seinen künftigen Mietern –Freiberuflern, Start-ups sowie Unternehmen aus der Stadt – dabei helfen, sich global zu vernetzen und Synergien ideal zu nutzen. „Wir wissen, wie wichtig es ist, Erfahrung und Ideen auszutauschen. Insbesondere für junge Unternehmer ist eine bestmögliche Vernetzung essenziell“, so Bukvić.

Ex-Minister Rösler berät Rent 24 – Lob für neuen Standort

Dass innovative und flexible Arbeitsplatzstrategien wie das Coworking großes Potenzial haben und das Bild der modernen Arbeitswelt entscheidend prägen werden, davon ist der ehemalige Politiker Philipp Rösler überzeugt. Seit August berät er das Unternehmen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung. „Mit Rent 24 hat der Wirtschaftsstandort Hannover einen großen Coworking-Anbieter gewonnen, der insbesondere durch sein starkes Netzwerk einen entscheidenden Mehrwert für die Startup-Szene bringt und das bisherige Angebot sinnvoll ergänzt“, so Rösler. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt, Innovationen voranzutreiben und zugleich junge Unternehmer und die Zukunft der Wirtschaft zu stärken.

