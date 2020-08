Hannover

Eine 63-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen an der Bödekerstraße ( Oststadt) von einer Rennradfahrerin angerempelt und dabei leicht verletzt worden. Die Radlerin hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Radfahrerin fuhr gegen 11 Uhr auf dem kombinierten Geh- und Radweg der Bödekerstraße in Richtung Wedekindstraße. Die 63-jährige Fußgängerin wollte offenbar die Bödekerstraße überqueren und ging Richtung Fahrbahn. Dabei wurde sie von der Radfahrerin gestreift und stürzte gegen eine geparkten VW Caddy.

Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt und von der Besatzung eines Rettungswagens ambulant behandelt. Da die Radfahrerin ihre Personalien nicht angab, bevor sie weiterfuhr, sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise zu der Frau oder zu dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich um eine schlanke, 1,60 Meter bis 1,65 Meter große Frau mit blonden, zum Zopf gebundenen Haaren. Sie trug zum Unfallzeitpunkt ein enges, helles Oberteil und eine kurze, schwarze Hose. Sie wird auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Rennrad ohne Schutzbleche.

