Rekordumsatz mit gewerblichen Immobilien

Hannover

Laut dem neuen Immobilienmarktbericht für die Region Hannover war das vergangene Jahr ein sehr gutes Jahr: Mit 198.000 Quadratmetern habe der Flächenumsatz in Hannover, Laatzen, Langenhagen und Garbsen 18.000 Quadratmeter gegenüber dem Rekord-Vorjahr zugelegt (zehn Prozent) und damit einen neuen Höchstwert ergeben..

Bemerkenswert sei an 2019 vor allem, dass der Rekord-Flächenumsatz fast ausschließlich durch Vermietungen erreicht worden sei. Im Jahr 2018 dagegen floss alleine der Baubeginn der neuen Continental-Zentrale mit mehr als 40.000 Quadratmetern als Eigennutzung in die Statistik ein. 2019 wurden rund 192.000 Quadratmeter Bürofläche neue Mietverträge unterzeichnet – nur 6.000 Quadratmeter bei Eigennutzern.

Rückgang in Hannover

Unterm Strich sank der Flächenumsatz nur in Hannover gegenüber dem Vorjahr um rund 15.000 Quadratmeter auf etwa 158.000 Quadratmeter. Wichtiger für die Immobilienwirtschaft sind allerdings Vermietungen – da stieg der Umsatz in der Stadt deutlich um rund 25.000 Quadratmeter.

Zu den größten Projekten zählt laut dem Immobilienbericht das 18.000 Quadratmeter bietende Bürogebäude, das die VGP für Krauss-Maffei-Berstorff in Laatzen entwickelt, gefolgt von der Fläche mit 14.500 Quadratmetern, die die hannoversche Unternehmensgruppe Baum für Faurecia im Wissenschafts- und Technologiepark Hannover bauen will.

City-Mieten ziehen weiter an

In der hannoverschen City sind derweil die Flächen knapp. Dort wurden vergangenes Jahr etwa 14.000 Quadratmeter neu vermietet – 2018 waren es noch rund 33.000 Quadratmeter, wo die Mieter wechselten.

An der Nachfrage liegt es nicht, erklärt der Bericht. Das zeigten auch die Spitzenmieten: Die Höchstmieten in der City und am Cityrand reichen bis zu 20 Euro je Quadratmeter. Im Stadtzentrum lag der Median dabei Ende 2019 bei 18 Euro pro Quadratmeter – ein Plus von einem Euro. Am Cityrand und an den Ausfallstraßen sei dagegen im letzten Jahr eine Spitzenmiete von 15,50 Euro pro Quadratmeter realisiert werden – ein Plus von 1,70 Euro.

Logistik und Industrie

Auch der Umsatz mit Logistik- und Industrieimmobilien erreichte 2019 mit etwa 380.000 Quadratmeter Hallenfläche erneuten Höchststand und 5.000 Quadratmeter mehr als 2018. Die Spitzenmiete in diesem Marktsegment war laut dem Immobilienmarktbericht annähernd stabil: Für einen Quadratmeter Hallenfläche in Toplage seien bis zu 5,10 Euro fällig gewesen.

Das größte Einzelobjekt, für das 2019 der Mietvertrag geschlossen wurde, ist das bereits erwähnte für Berstorff in Laatzen. Bis Ende 2022 will das Unternehmen mit seinen 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Hannover in den neuen Gewerbepark Laatzen-Ost ziehen. Dafür entwickelt der Investor VGP neben 18.000 Quadratmetern Büroflächen auch rund 37.000 Quadratmeter Hallenfläche. Ebenfalls ein Großprojekt ist die Erweiterung der Hallen für MTU um 22.000 Quadratmeter an der Münchner Straße in Langenhagen. In Hannover (Brink-Hafen) errichtet die Bauwo eine 18.000 Quadratmeter Gewerbehalle für die Kabelfirma Lapp.

So wie die am unteren Bildrand sichtbare Halle soll auch die neue Halle sein, die Triebwerksspezialist MTU mieten will. Quelle: MTU

Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, zieht aus dem Bericht die Erkenntnis: „Das zeigt, wie attraktiv der Standort Hannover ist. Und es zeigt auch, dass viele Unternehmen in den kommenden Jahren mit weiterem Wachstum rechnen.“

Für Sabine Tegtmeyer-Dette, Wirtschaftsdezernentin der Landeshauptstadt Hannover, macht der Immobilienmarktbericht „deutlich, dass sowohl die Unternehmen als auch die im Investitionsmarkt Agierenden sehr viel Potenzial für nachhaltigen Erfolg im Wirtschaftsraum Hannover sehen und weiter investieren.“

Den von Region und Stadt Hannover sowie Unternehmen der Immobilienwirtschaft gemeinsam erstellten Bericht gibt es hier.

Von Ralph Hübner