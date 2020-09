Hannover

Hauke Jagau ( SPD) wird bei der Kommunalwahl 2021 nicht erneut antreten, das hat der Regionspräsidentin in einem Brief an Kollegen mitgeteilt.

In dem Schreiben, das der NP vorliegt, heißt es, dass er gerne Repräsentant der Region sei. „Trotzdem habe ich mich entschieden, im nächsten Jahr zur Kommunalwahl nicht erneut anzutreten.“ Jagau ist seit 2006 Regionspräsident. Zuvor war er zehn Jahre Bürgermeister in Laatzen.

Sorge, eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden

„Mein eigener Anspruch war und ist es, immer zur Verfügung zu stehen, wenn ich gebraucht werde. Es ist ein Teil von mir, dass ich mich einmische, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas schief läuft oder besser gehen könnte“, erklärt sich der Regionspräsident. Seine Entscheidung, bei der Kommunalwahl 2021 nicht erneut anzutreten, begründet er damit, Sorge zu haben, diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden zu können.

„Bisher führt die große Freiheit in den Gestaltungsmöglichkeiten der Aufgabe zu einer ebenso großen Unfreiheit in der Verfügbarkeit übriger Lebenszeit. Mir ist klar, dass diese endlich ist. Ich beabsichtige mein Leben in der Zukunft in ein anderes Gleichgewicht zu bringen“, schreibt er weiter.

Jagau ist 59 und hat Rechtswissenschaften studiert. In dem Schreiben bringt er auch zum Ausdruck, dass es möglich sei, dass er künftig seinem Wunsch, Anwalt zu sein, nachkomme.

„Er ist der Kapitän“

Unmittelbar nach dem Schreiben wandte sich SPD-Unterbezirksratsvorsitzende Claudia Schüßler in einem Brief an die Mitglieder des Unterbezirks. „ Haukes Entscheidung ist für unsere Sozialdemokratie in der Region Hannover eine sehr Wichtige: Sowohl persönlich als auch politisch“, heißt es in dem Schreiben, das der NP ebenfalls vorliegt. Man bedauere die Entscheidung sehr, gerade weil der Regionspräsident sein Können während der Pandemie besonders unter Beweis stellen konnte. Claudia Schüßler betont: „Mit einem Bild kann man sagen: Er ist der Kapitän, der auch bei Sturm für uns auf der Brücke steht.“ Der Parteivorstand werde in naher Zukunft eine Nachfolge präsentierten, mit der man in den Wahlkampf ziehe.

Der Regionspräsident will sich am Nachmittag in einer Pressekonferenz erklären.

Von Mandy Sarti